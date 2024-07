Kličko: Na Ukrajine sa mierový plán bude musieť schvaľovať v referende

Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude možno musieť o akomkoľvek pláne ukončiť vojnu v krajine usporiadať referendum, uviedol v nedeľu starosta hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Zelenskyj bude podľa neho musieť dokázať, že za podmienkami možnej mierovej dohody vrátane územných ústupkov stojí väčšina Ukrajincov, povedal Kličko v rozhovore pre nedeľné vydanie talianskeho denníka Corriere della Sera.



"Zelenskyj sa pravdepodobne bude musieť uchýliť k referendu. Nemyslím si, že môže sám, bez legitimizácie ľudom, dospieť k takémuto bolestivému a významnému rozhodnutiu," dodal.



Akýkoľvek scenár zahrňujúci mierovú dohodu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom bude podľa Klička pre Zelenského predstavovať veľké výzvy.



"Pre Volodymyra Zelenského budú nasledujúce mesiace veľmi ťažké. Má pokračovať vo vojne s novými stratami na životoch a deštrukciou, alebo zvažovať teritoriálny kompromis s Putinom?" uviedol pre denník.



"V tomto prípade, aký tlak príde zo Spojených štátov, ak (prezidentské voľby) vyhrá (Donald) Trump?" dodal. "Ako vysvetlíme krajine, že sa musíme vzdať častí nášho územia, ktoré stáli životy tisícov našich hrdinov?... Akýkoľvek krok (Zelenskyj) podnikne, riskuje politickú samovraždu," podotkol Kličko.



Cestou k zaisteniu stability v krajine by podľa neho bolo sformovanie vlády národnej jednoty, ako sa stalo aj v Izraeli po masakrách vykonaných palestínskym radikálnym hnutím Hamas 7. októbra 2023.



Ako však dodal, nie je si istý, či bude prezident Zelenskyj ochotný vzdať sa centralizovanej moci, ktorú mu garantuje stanné právo platiace od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022.



Kličko a Zelenskyj sú politickými rivalmi a bývalý svetový šampión v boxe má údajne ambície stať sa prezidentom, konštatuje DPA.



"Aby bolo jasné, ja som s ním mal vždy dobré vzťahy, je to on, ktorý má so mnou zlé vzťahy," odpovedal na otázku talianskeho denníka o svojich vzťahoch so Zelenským. Kličko však zároveň dodal, že vypísanie volieb na Ukrajine by bolo v súčasnosti nerozumné.