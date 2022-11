Kličko po kritike zo strany Zelenského vyzval na súdržnosť

Kyjev 26. novembra (TASR) - Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko varoval v sobotu po kritických vyjadreniach zo strany ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského pred politickým sporom. "Kľúčom k úspechu Ukrajiny po útoku Ruska je súdržnosť, národná i politická," povedal Kličko pre noviny Bild am Sonntag. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Naďalej musíme spoločne dbať na to, aby sme chránili krajinu a infraštruktúru," podotkol ďalej starosta Kyjeva.



Zelenskyj prekvapivo skritizoval v piatok Vitalija Klička za pomalosť v práci v súvislosti so zriaďovaním núdzových centier na pomoc obyvateľom, ktorí sú v dôsledku ruských útokov bez elektriny a tepla.



Po ničivom ruskom ostreľovaní ukrajinskej energetickej infraštruktúry Ukrajina zriadila tisícky takzvaných "centier neporaziteľnosti", kde majú ľudia prístup k teplu, vode či internetovej a mobilnej sieti.



Vo svojom pravidelnom videoposolstve však Zelenskyj poznamenal, že Kličko a predstavitelia jeho úradu nevynaložili dostatočné úsilie na pomoc obyvateľom. "Žiaľ miestne úrady nepostupovali dobre vo všetkých mestách. Sťažnosti sú najmä v Kyjeve... Mierne povedané, je potrebné toho urobiť viac," povedal s tým, že úroveň dostupných služieb v Kyjeve nie postačujúca.



Kličko teraz ubezpečil, že na riešení sa pracuje "v rekordnom tempe". "Mesto má opäť vodu a na 95 percent i kúrenie, teraz predovšetkým pracujeme na tom, aby sa všade obnovili dodávky elektriny," zdôraznil.



Vitalij Kličko (51), bývalý boxerský šampión, bol za starostu Kyjeva zvolený v roku 2014.