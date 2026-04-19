< sekcia Zahraničie
Kličko: Po streľbe v Kyjeve je naďalej hospitalizovaných 8 osôb
Muž v sobotu v Kyjeve spustil paľbu na okoloidúcich a následne sa zabarikádoval v supermarkete s rukojemníkmi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 19. apríla (TASR) - Po sobotňajšej streľbe v ukrajinskej metropole Kyjev je naďalej hospitalizovaných osem osôb vrátane jedného dieťaťa, uviedol v nedeľu tamojší primátor Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Muž v sobotu v Kyjeve spustil paľbu na okoloidúcich a následne sa zabarikádoval v supermarkete s rukojemníkmi. Polícia vtrhla do supermarketu po tom, čo sa s mužom neúspešne pokúšala vyjednávať 40 minút a napokon ho zastrelila. Úrady označili útok za teroristický čin a vyšetrovanie pokračuje.
Kličko uviedol, že zranené dieťa, ktorého rodičia pri streľbe zahynuli, má stredne závažné zranenia. Jedna osoba je stále v kritickom stave. „Všetci dostávajú potrebnú lekársku starostlivosť,“ ozrejmil primátor na platforme Telegram.
V súčasnosti nie je zrejmé, či bol útok politicky motivovaný alebo existuje súvislosť s ruskou inváziou na Ukrajinu. Päťdesiatosemročný strelec sa narodil v Moskve, no už dlho mal ukrajinské občianstvo. Ministerstvo vnútra uviedlo, že páchateľ strieľal z ľahkej krátkej pušky - karabíny, ktorú vlastnil legálne.
Streľba vyvolala otázky nielen ohľadom práva verejnosti na sebaobranu, ale aj ohľadom toho, ako mohol strelec získať zbrojný preukaz, uviedol minister vnútra Ihor Klymenko. „Duševný stav útočníka bol zjavne nestabilný. Ako získal lekárske potvrdenia potrebné na obnovenie povolenia na držanie zbrane sa musí dôkladne vyšetriť,“ povedal Klymenko.
Ministerstvo vnútra plánuje pripraviť konečnú verziu návrhu zákona o civilných strelných zbraniach, keďže podľa šéfa rezortu „by ľudia mali mať právo na ozbrojenú sebaobranu“. V súčasnosti môžu Ukrajinci vlastniť iba lovecké zbrane.
Muž v sobotu v Kyjeve spustil paľbu na okoloidúcich a následne sa zabarikádoval v supermarkete s rukojemníkmi. Polícia vtrhla do supermarketu po tom, čo sa s mužom neúspešne pokúšala vyjednávať 40 minút a napokon ho zastrelila. Úrady označili útok za teroristický čin a vyšetrovanie pokračuje.
Kličko uviedol, že zranené dieťa, ktorého rodičia pri streľbe zahynuli, má stredne závažné zranenia. Jedna osoba je stále v kritickom stave. „Všetci dostávajú potrebnú lekársku starostlivosť,“ ozrejmil primátor na platforme Telegram.
V súčasnosti nie je zrejmé, či bol útok politicky motivovaný alebo existuje súvislosť s ruskou inváziou na Ukrajinu. Päťdesiatosemročný strelec sa narodil v Moskve, no už dlho mal ukrajinské občianstvo. Ministerstvo vnútra uviedlo, že páchateľ strieľal z ľahkej krátkej pušky - karabíny, ktorú vlastnil legálne.
Streľba vyvolala otázky nielen ohľadom práva verejnosti na sebaobranu, ale aj ohľadom toho, ako mohol strelec získať zbrojný preukaz, uviedol minister vnútra Ihor Klymenko. „Duševný stav útočníka bol zjavne nestabilný. Ako získal lekárske potvrdenia potrebné na obnovenie povolenia na držanie zbrane sa musí dôkladne vyšetriť,“ povedal Klymenko.
Ministerstvo vnútra plánuje pripraviť konečnú verziu návrhu zákona o civilných strelných zbraniach, keďže podľa šéfa rezortu „by ľudia mali mať právo na ozbrojenú sebaobranu“. V súčasnosti môžu Ukrajinci vlastniť iba lovecké zbrane.