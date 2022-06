Kličko pred možnou návštevou Scholza apeluje na ďalšiu podporu

Berlín 13. júna (TASR) – Starosta Kyjeva Vitalij Kličko má vysoké očakávania, pokiaľ ide o možnú návštevu nemeckého kancelára Olafa Scholza na Ukrajine. Scholz podľa správ plánuje ešte v júni spoločnú cestu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a talianskym premiérom Mariom Draghim. TASR o tom informovala na základe správy agentúry DPA.



"Od troch lídrov najdôležitejších krajín potrebujeme čo najskôr prísne podporné sankcie a zbrane," vyhlásil Kličko pre nemecký denník Bild, ktorý rozhovor s ním zverejnil v nedeľu večer. Politik v ňom zopakoval požiadavku na ďalšiu muníciu a modernú výzbroj.



Kličko podľa vlastných slov od predstaviteľov armády počúva, že podpora v tomto smere, ohlásená už pred niekoľkými mesiacmi, síce sčasti prichádza, no nie v želanom množstve. "Znamená to, že prichádzame o časť nášho územia, prichádzame o ľudské životy," zdôraznil.



Starosta ukrajinskej metropoly predpokladá, že návšteva politikom objasní situáciu na Ukrajine. "Myslím si, že situáciu lepšie pochopíte, keď na vlastné oči uvidíte mestá ako Buča," povedal Kličko. "Už to síce nie je také ako v marci, keď z týchto miest práve odišli ruskí vojaci. Ale keď títo traja štátni činitelia uvidia situáciu na vlastné oči a porozprávajú sa s ľuďmi, pochopia aj emocionálne, aké dôležité je nás podporovať. So všetkým – zbraňami, peniazmi, humanitárnou podporou."



Podľa Klička je pri ruskej útočnej vojne proti Ukrajine naďalej ohrozené aj hlavné mesto. "Kyjev bol cieľom a Kyjev zostáva cieľom," uviedol starosta s tým, že ruský prezident Vladimir Putin si robí nároky na celé niekdajšie ruské územie. "Jeho záujem sa nekončí v Kyjeve a na hranici s Poľskom. Pôjde tak ďaleko, ako mu to umožníme," dodal s vyhlásením: "Vojna zaklope aj na dvere Nemcov."