Kličko: Ruská vojenská ofenzíva na Ukrajine je genocída

Mníchov 23. marca (TASR) - Starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko označil ruský vojenský útok na svoju vlasť za vyhladzovanie národa. "Je to genocída," povedal niekdajší profesionálny boxer v stredu počas živého spojenia s nemeckým Mníchovom, ktorý je partnerským mestom ukrajinskej metropoly. Informovala o tom agentúra DPA.



"Oni ničia civilné obyvateľstvo, ničia našu krajinu," upozornil 50-ročný Kličko.



Kyjev je podľa neho ostreľovaný raketami, "ktoré zničia každý ľudský život v okruhu 500 metrov". Nie je to útok na armádu, ale na obyvateľstvo, dodal.



Kyjevský starosta nevedel odpovedať na otázku, koľko civilných životov si ruská vojenská ofenzíva doposiaľ vyžiadala. "Nedokážeme spočítať mŕtvoly," podotkol.



"To, čo sa deje, je ako zlý sen," uviedol s tým, že, žiaľ, ide však o "veľmi tvrdú realitu".



Kličko zároveň vyzval Nemecko na prerušenie hospodárskych vzťahov s Ruskom, aj keď to bude ťažké. "Rusko investuje každý cent, každé euro do svojej armády," dodal.