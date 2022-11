Kličko: Ruské rakety zasiahli dve obytné budovy v Kyjeve

Kyjev 15. novembra (TASR) - Dve obytné budovy v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev zasiahli v utorok ruské rakety. Uviedol to starosta Kyjeva Vitalij Kličko vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Kličko spresnil, že útok na Kyjev podľa predbežných informácií zasiahol dve rezidenčné budovy v Pečerskom obvode. Ten sa nachádza severne od prezidentskej administratívy, píše denník The Guardian.



"Nad Kyjevom bolo zostrelených protivzdušnou obranou niekoľko rakiet. Na mieste zásahu sú lekári a záchranári," uviedol Kličko. Informácie o obetiach či zranených zatiaľ hlásené neboli.



Medzitým sa poplašné sirény varujúce pred leteckými útokmi rozozvučali po celej Ukrajine.



Stanica Sky News pripomína, že Ukrajina čelí v posledných týždňoch ďalším útokom ruských síl, a to napriek výrazným ziskom v Chersonskej oblasti.