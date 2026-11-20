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Kličko: Ruské útoky poškodili dva mosty v Kyjeve
Rusko tento mesiac, tak ako aj minulý, zasiahlo niekoľko mostov na Ukrajine vrátane tých v Kyjeve.
Autor TASR
Kyjev 20. novembra (TASR) - Ruské údery na ukrajinskú metropolu poškodili dva tamojšie mosty, oznámil v piatok starosta Kyjeva Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V dôsledku balistického útoku na hlavné mesto je poškodený mostný ťah Podiľsko - Voskresenskyj. Premávka z pravého na ľavý breh Dnepra je na ňom momentálne uzavretá. Poškodený je aj Darnyckyj most,“ napísal Kličko na platforme Telegram. Rozsah poškodenia konštrukcií týchto mostov bude možné posúdiť až po skončení leteckého poplachu.
Rusko opäť zasiahlo aj Južný most, na ktorom je v súčasnosti obmedzená doprava.
Kličko uviedol, že vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu medzi ľavým a pravým brehom hlavného mesta vyzval obyvateľov, aby bez naliehavej potreby necestovali súkromnými autami. Vyzval tiež inštitúcie a podniky, ktoré majú takú možnosť, aby zaviedli pre svojich zamestnancov režim práce na diaľku.
Raketový útok na Kyjev podľa starostu pokračuje. V dôsledku zásahov došlo k poškodeniu objektu kritickej infraštruktúry.
Rusko tento mesiac, tak ako aj minulý, zasiahlo niekoľko mostov na Ukrajine vrátane tých v Kyjeve. Ukrajina tento týždeň opakovane zaútočila na Krymský most, ktorý spája okupovaný Krymský polostrov s Ruskom. Prvýkrát udrela v noci na pondelok a následne v noci na utorok a potom v stredu. V dôsledku druhého útoku sa podľa zverejnených záberov zrútila do mora cestná oblúková konštrukcia a niekoľko mostných polí. Poškodená mala byť aj železničná časť.
Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na poškodenie Krymského mostu vyhlásil, že Rusko podnikne „oveľa bolestivejšie“ údery.
Terčom ruských útokov bolo v noci na piatok aj mesto Charkov, kde podľa primátora Ihora Terechova ruský dron poškodil nemocnicu. Útok vybil viac než 50 okien a zranil štyroch ľudí. Okrem toho hlási primátor požiar v obytnom komplexe.
„V dôsledku balistického útoku na hlavné mesto je poškodený mostný ťah Podiľsko - Voskresenskyj. Premávka z pravého na ľavý breh Dnepra je na ňom momentálne uzavretá. Poškodený je aj Darnyckyj most,“ napísal Kličko na platforme Telegram. Rozsah poškodenia konštrukcií týchto mostov bude možné posúdiť až po skončení leteckého poplachu.
Rusko opäť zasiahlo aj Južný most, na ktorom je v súčasnosti obmedzená doprava.
Kličko uviedol, že vzhľadom na komplikovanú dopravnú situáciu medzi ľavým a pravým brehom hlavného mesta vyzval obyvateľov, aby bez naliehavej potreby necestovali súkromnými autami. Vyzval tiež inštitúcie a podniky, ktoré majú takú možnosť, aby zaviedli pre svojich zamestnancov režim práce na diaľku.
Raketový útok na Kyjev podľa starostu pokračuje. V dôsledku zásahov došlo k poškodeniu objektu kritickej infraštruktúry.
Rusko tento mesiac, tak ako aj minulý, zasiahlo niekoľko mostov na Ukrajine vrátane tých v Kyjeve. Ukrajina tento týždeň opakovane zaútočila na Krymský most, ktorý spája okupovaný Krymský polostrov s Ruskom. Prvýkrát udrela v noci na pondelok a následne v noci na utorok a potom v stredu. V dôsledku druhého útoku sa podľa zverejnených záberov zrútila do mora cestná oblúková konštrukcia a niekoľko mostných polí. Poškodená mala byť aj železničná časť.
Ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na poškodenie Krymského mostu vyhlásil, že Rusko podnikne „oveľa bolestivejšie“ údery.
Terčom ruských útokov bolo v noci na piatok aj mesto Charkov, kde podľa primátora Ihora Terechova ruský dron poškodil nemocnicu. Útok vybil viac než 50 okien a zranil štyroch ľudí. Okrem toho hlási primátor požiar v obytnom komplexe.