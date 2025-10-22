< sekcia Zahraničie
Kličko: Rusko znova zasiahlo Kyjev, raketové útoky spôsobili požiare
Raketové útoky spôsobili požiare, trosky z rakiet dopadli do štvrtí hlavného mesta.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 22. októbra (TASR) - Rusko v noci na stredu zaútočilo na ukrajinskú metropolu Kyjev. Raketové útoky spôsobili požiare, trosky z rakiet dopadli do štvrtí hlavného mesta, oznámil na platforme Telegram starosta Kyjeva Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Podľa počiatočných správ síl ukrajinskej protivzdušnej obrany ruská armáda odpálila najmenej štyri rakety. Reportér DPA hlási približne desať výbuchov v centre mesta, zväčša z protileteckej paľby.
Kličko na Telegrame informoval o požiaroch, pričom po páde trosiek rakiet plamene zachvátili aj najmenej jedno auto. Na miesta, kde dopadli úlomky rakiet boli vyslané záchranné tímy, ale podľa Klička nedošlo k žiadnym obetiam.
Bezprostredne nie je známe, čo bolo terčom ruských útokov. Vojenskí analytici naznačili, že možným cieľom boli zrejme dve tepelné elektrárne v meste.
Vedúci regionálnej správy v Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk oznámil, že v oblasti okolo Kyjeva po ruskom útoku zachvátil požiar súkromný dom. Zranenia utrpela jedna žena. Ruské útoky hlásia aj z miest Záporožie a Kamjanske.
Reuters pripomína, že Rusko počas tejto viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny na Ukrajine pravidelne útočí na tamojšie energetické zariadenia. Moskva pritom tvrdí, že tieto zariadenia sú legitímnym vojenským cieľom vo vojne.
Rusko útočí na susednú Ukrajinu denne a vojna si vyžiadala už tisíce obetí. V utorok zahynuli pri ruskom útoku dronmi v Černihivskej oblasti štyri osoby, desať ďalších vrátane desaťročného dieťaťa utrpeli zranenia. Státisíce domácností ostali bez elektriny a mnoho tiež bez vody. Kyjev tvrdí, že ide o ďalší úder Moskvy s cieľom zničiť pred nadchádzajúcou zimou ukrajinský energetický systém.
Ukrajinská armáda tvrdí, že zasiahla chemický závod v ruskej Brianskej oblasti
Ukrajinské sily zasiahli dôležitý chemický závod v Brianskej oblasti na juhu Ruska, oznámila v utorok ukrajinská armáda, podľa ktorej pri útoku použili aj francúzsko-britské strely Storm Shadow. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa vyhlásenia generálneho štábu na platforme Telegram išlo o „masívny kombinovaný raketový a letecký útok“, pričom ukrajinské sily použili aj strely dlhého dosahu Storm Shadow odpálené zo vzduchu, ktoré prenikli cez ruský systém protivzdušnej obrany.
Generálny štáb opísal zasiahnutý závod ako „kľúčový objekt“, v ktorom vyrábajú strelný prach, výbušniny a raketové palivo. Spôsobené škody podľa neho naďalej posudzujú.
Ruské ministerstvo obrany niekoľko hodín pred vyhlásením ukrajinskej strany uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny zničila 57 ukrajinských dronov nad Brianskou oblasťou. Tamojší gubernátor Alexander Bogomaz na Telegrame oznámil, že Ukrajina v utorok podnikla v tejto oblasti útoky dronmi a raketami. Podľa neho neboli hlásené žiadne zranenia ani škody. Reuters konštatuje, že ruský rezort obrany zriedkavo informuje o škodách spôsobených ukrajinskými útokmi.
Rusko počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny denne útočí na susednú Ukrajinu. Údery však podniká aj Ukrajina, ktorá v uplynulých mesiacoch čoraz častejšie útočí na ruské ropné a energetické zariadenia, aby narušila zásobovanie palivom ruskej armády a oslabila zdroje financovania vojny.
Parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň
Ukrajinskí poslanci v utorok schválili zmenu tohtoročného rozpočtu, pričom zvýšili výdavky na obranu na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Poslanci schválili zvýšenie o približne 325 miliárd hrivien (približne 6,7 miliardy eur). Obranné výdavky Ukrajiny sa tak tento rok zvýšili na celkovo zhruba 2,96 bilióna hrivien (61 miliárd eur).
„Rozumieme, že situácia sa neustále mení, a je to nútená nevyhnutnosť zvýšiť výdavky, aby sme účinne vzdorovali agresii,“ povedal minister financií Serhij Marčenko. „Vláda má za podpory partnerov zdroje na zabezpečenie dodatočných výdavkov pre obrancov Ukrajiny,“ dodal.
Reuters pripomína, že toto je už druhý raz, čo Ukrajina v tomto roku zvýšila svoje výdavky na armádu a výrobu zbraní. Prvé zvýšenie parlament schválil ešte v júli.
Ukrajinský rozpočet na rok 2025 pôvodne počítal s výdavkami na obranu približne 2,2 bilióna hrivien (45,3 miliardy eur). Ukrajina sa však už viac ako tri a pol roka bráni ruským vojskám, ktoré vpadli na jej územie vo februári 2022 a pokračujú v každodenných útokoch. Dopyt po munícii tak neustále rastie, keďže Ukrajina bojuje o udržanie obranných línií proti väčšej a lepšie vybavenej ruskej armáde.
Vládni predstavitelia tvrdia, že časť potrebnej čiastky bude pokrytá z prostriedkov poskytnutých z pôžičky dohodnutej štátmi skupiny G7 a zabezpečenej príjmami zo zmrazených ruských aktív. Ukrajina už v tomto roku dostala 28 miliárd dolárov z tejto pôžičky.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uviedla, že úroky zo zmrazených ruských aktív budú použité na obranu. „Ruské aktíva sa využívajú spravodlivo, tak ako by mali - na podporu ukrajinskej armády,“ konštatovala.
Ruské útoky zabili tisíce ľudí, milióny vyhnali z domovov a poškodili mestá aj infraštruktúru. Ukrajina väčšinu svojich príjmov vynakladá na financovanie obrany, a preto je vo veľkej miere závislá od financovania zo strany západných partnerov. Vláda hradí svoje sociálne a humanitárne výdavky vďaka finančnej podpore západných štátov, tvrdí Reuters.
Z údajov ukrajinského ministerstva financií vyplýva, že počas deviatich mesiacov tohto roka minula vláda viac ako 63 percent zo svojho rozpočtu na financovanie armády. Od začiatku vojny získala Ukrajina od svojich spojencov finančnú pomoc približne 152 miliárd dolárov.
Podľa počiatočných správ síl ukrajinskej protivzdušnej obrany ruská armáda odpálila najmenej štyri rakety. Reportér DPA hlási približne desať výbuchov v centre mesta, zväčša z protileteckej paľby.
Kličko na Telegrame informoval o požiaroch, pričom po páde trosiek rakiet plamene zachvátili aj najmenej jedno auto. Na miesta, kde dopadli úlomky rakiet boli vyslané záchranné tímy, ale podľa Klička nedošlo k žiadnym obetiam.
Bezprostredne nie je známe, čo bolo terčom ruských útokov. Vojenskí analytici naznačili, že možným cieľom boli zrejme dve tepelné elektrárne v meste.
Vedúci regionálnej správy v Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnyk oznámil, že v oblasti okolo Kyjeva po ruskom útoku zachvátil požiar súkromný dom. Zranenia utrpela jedna žena. Ruské útoky hlásia aj z miest Záporožie a Kamjanske.
Reuters pripomína, že Rusko počas tejto viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny na Ukrajine pravidelne útočí na tamojšie energetické zariadenia. Moskva pritom tvrdí, že tieto zariadenia sú legitímnym vojenským cieľom vo vojne.
Rusko útočí na susednú Ukrajinu denne a vojna si vyžiadala už tisíce obetí. V utorok zahynuli pri ruskom útoku dronmi v Černihivskej oblasti štyri osoby, desať ďalších vrátane desaťročného dieťaťa utrpeli zranenia. Státisíce domácností ostali bez elektriny a mnoho tiež bez vody. Kyjev tvrdí, že ide o ďalší úder Moskvy s cieľom zničiť pred nadchádzajúcou zimou ukrajinský energetický systém.
Ukrajinská armáda tvrdí, že zasiahla chemický závod v ruskej Brianskej oblasti
Ukrajinské sily zasiahli dôležitý chemický závod v Brianskej oblasti na juhu Ruska, oznámila v utorok ukrajinská armáda, podľa ktorej pri útoku použili aj francúzsko-britské strely Storm Shadow. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Podľa vyhlásenia generálneho štábu na platforme Telegram išlo o „masívny kombinovaný raketový a letecký útok“, pričom ukrajinské sily použili aj strely dlhého dosahu Storm Shadow odpálené zo vzduchu, ktoré prenikli cez ruský systém protivzdušnej obrany.
Generálny štáb opísal zasiahnutý závod ako „kľúčový objekt“, v ktorom vyrábajú strelný prach, výbušniny a raketové palivo. Spôsobené škody podľa neho naďalej posudzujú.
Ruské ministerstvo obrany niekoľko hodín pred vyhlásením ukrajinskej strany uviedlo, že protivzdušná obrana krajiny zničila 57 ukrajinských dronov nad Brianskou oblasťou. Tamojší gubernátor Alexander Bogomaz na Telegrame oznámil, že Ukrajina v utorok podnikla v tejto oblasti útoky dronmi a raketami. Podľa neho neboli hlásené žiadne zranenia ani škody. Reuters konštatuje, že ruský rezort obrany zriedkavo informuje o škodách spôsobených ukrajinskými útokmi.
Rusko počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny denne útočí na susednú Ukrajinu. Údery však podniká aj Ukrajina, ktorá v uplynulých mesiacoch čoraz častejšie útočí na ruské ropné a energetické zariadenia, aby narušila zásobovanie palivom ruskej armády a oslabila zdroje financovania vojny.
Parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň
Ukrajinskí poslanci v utorok schválili zmenu tohtoročného rozpočtu, pričom zvýšili výdavky na obranu na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Poslanci schválili zvýšenie o približne 325 miliárd hrivien (približne 6,7 miliardy eur). Obranné výdavky Ukrajiny sa tak tento rok zvýšili na celkovo zhruba 2,96 bilióna hrivien (61 miliárd eur).
„Rozumieme, že situácia sa neustále mení, a je to nútená nevyhnutnosť zvýšiť výdavky, aby sme účinne vzdorovali agresii,“ povedal minister financií Serhij Marčenko. „Vláda má za podpory partnerov zdroje na zabezpečenie dodatočných výdavkov pre obrancov Ukrajiny,“ dodal.
Reuters pripomína, že toto je už druhý raz, čo Ukrajina v tomto roku zvýšila svoje výdavky na armádu a výrobu zbraní. Prvé zvýšenie parlament schválil ešte v júli.
Ukrajinský rozpočet na rok 2025 pôvodne počítal s výdavkami na obranu približne 2,2 bilióna hrivien (45,3 miliardy eur). Ukrajina sa však už viac ako tri a pol roka bráni ruským vojskám, ktoré vpadli na jej územie vo februári 2022 a pokračujú v každodenných útokoch. Dopyt po munícii tak neustále rastie, keďže Ukrajina bojuje o udržanie obranných línií proti väčšej a lepšie vybavenej ruskej armáde.
Vládni predstavitelia tvrdia, že časť potrebnej čiastky bude pokrytá z prostriedkov poskytnutých z pôžičky dohodnutej štátmi skupiny G7 a zabezpečenej príjmami zo zmrazených ruských aktív. Ukrajina už v tomto roku dostala 28 miliárd dolárov z tejto pôžičky.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uviedla, že úroky zo zmrazených ruských aktív budú použité na obranu. „Ruské aktíva sa využívajú spravodlivo, tak ako by mali - na podporu ukrajinskej armády,“ konštatovala.
Ruské útoky zabili tisíce ľudí, milióny vyhnali z domovov a poškodili mestá aj infraštruktúru. Ukrajina väčšinu svojich príjmov vynakladá na financovanie obrany, a preto je vo veľkej miere závislá od financovania zo strany západných partnerov. Vláda hradí svoje sociálne a humanitárne výdavky vďaka finančnej podpore západných štátov, tvrdí Reuters.
Z údajov ukrajinského ministerstva financií vyplýva, že počas deviatich mesiacov tohto roka minula vláda viac ako 63 percent zo svojho rozpočtu na financovanie armády. Od začiatku vojny získala Ukrajina od svojich spojencov finančnú pomoc približne 152 miliárd dolárov.