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Kličko: Ruský útok na Kyjev zranil 5 ľudí a poškodil energetiku a most

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Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na mieste po ruskom leteckom útoku v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Podľa dostupných informácií utrpelo zranenia päť osôb vrátane 14-ročného dieťaťa. Dve z nich hospitalizovali v nemocnici.

Autor TASR
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Kyjev 7. októbra (TASR) - Ruský nočný útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev zranil päť ľudí a poškodil energetickú infraštruktúru, obytné budovy a most, oznámil v sobotu ráno primátor metropoly Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rusko podľa Klička zaútočilo na ukrajinskú metropolu balistickými raketami. Výbuchy bolo počuť na predmestiach mesta i v jeho centre.

V dôsledku nočného útoku boli poškodené energetické zariadenia v Kyjevskej a Žytomyrskej oblasti. Situácia s dodávkami energie v hlavnom meste je mimoriadne náročná,“ uviedol primátor na sieti Telegram.

Útok opätovne poškodil jeden z hlavných mostov v Kyjeve - Severný Most. Škody evidujú na vozovke, trolejovom a elektrickom vedení, ako aj na piatich nákladných vozidlách. Dopravu v oboch smeroch dočasne zastavili.

Podľa dostupných informácií utrpelo zranenia päť osôb vrátane 14-ročného dieťaťa. Dve z nich hospitalizovali v nemocnici.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v piatok varoval, že Rusko chystá ďalšie údery na energetickú a civilnú infraštruktúru Ukrajiny, ktorú podľa AFP čaká ďalšia ťažká zima.

Ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že v noci jeho sily podnikli „rozsiahly“ útok na Kyjev a okolitú oblasť a zasiahli objekty „vojensko-priemyselného komplexu, energetickej a dopravnej infraštruktúry, ktoré zásobujú ukrajinskú armádu“. Terčom sa podľa neho stala aj nákladná loď prevážajúcu vojenskú techniku v Čiernom mori.

V noci ruské systémy protivzdušnej obrany podľa agentúry TASS zničili 411 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými ruskými regiónmi.
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