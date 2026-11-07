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Kličko: Ruský útok na Kyjev zranil 5 ľudí a poškodil energetiku a most
Podľa dostupných informácií utrpelo zranenia päť osôb vrátane 14-ročného dieťaťa. Dve z nich hospitalizovali v nemocnici.
Autor TASR
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Kyjev 7. októbra (TASR) - Ruský nočný útok na ukrajinské hlavné mesto Kyjev zranil päť ľudí a poškodil energetickú infraštruktúru, obytné budovy a most, oznámil v sobotu ráno primátor metropoly Vitalij Kličko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rusko podľa Klička zaútočilo na ukrajinskú metropolu balistickými raketami. Výbuchy bolo počuť na predmestiach mesta i v jeho centre.
„V dôsledku nočného útoku boli poškodené energetické zariadenia v Kyjevskej a Žytomyrskej oblasti. Situácia s dodávkami energie v hlavnom meste je mimoriadne náročná,“ uviedol primátor na sieti Telegram.
Útok opätovne poškodil jeden z hlavných mostov v Kyjeve - Severný Most. Škody evidujú na vozovke, trolejovom a elektrickom vedení, ako aj na piatich nákladných vozidlách. Dopravu v oboch smeroch dočasne zastavili.
Podľa dostupných informácií utrpelo zranenia päť osôb vrátane 14-ročného dieťaťa. Dve z nich hospitalizovali v nemocnici.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v piatok varoval, že Rusko chystá ďalšie údery na energetickú a civilnú infraštruktúru Ukrajiny, ktorú podľa AFP čaká ďalšia ťažká zima.
Ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že v noci jeho sily podnikli „rozsiahly“ útok na Kyjev a okolitú oblasť a zasiahli objekty „vojensko-priemyselného komplexu, energetickej a dopravnej infraštruktúry, ktoré zásobujú ukrajinskú armádu“. Terčom sa podľa neho stala aj nákladná loď prevážajúcu vojenskú techniku v Čiernom mori.
V noci ruské systémy protivzdušnej obrany podľa agentúry TASS zničili 411 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými ruskými regiónmi.
Rusko podľa Klička zaútočilo na ukrajinskú metropolu balistickými raketami. Výbuchy bolo počuť na predmestiach mesta i v jeho centre.
„V dôsledku nočného útoku boli poškodené energetické zariadenia v Kyjevskej a Žytomyrskej oblasti. Situácia s dodávkami energie v hlavnom meste je mimoriadne náročná,“ uviedol primátor na sieti Telegram.
Útok opätovne poškodil jeden z hlavných mostov v Kyjeve - Severný Most. Škody evidujú na vozovke, trolejovom a elektrickom vedení, ako aj na piatich nákladných vozidlách. Dopravu v oboch smeroch dočasne zastavili.
Podľa dostupných informácií utrpelo zranenia päť osôb vrátane 14-ročného dieťaťa. Dve z nich hospitalizovali v nemocnici.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už v piatok varoval, že Rusko chystá ďalšie údery na energetickú a civilnú infraštruktúru Ukrajiny, ktorú podľa AFP čaká ďalšia ťažká zima.
Ruské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že v noci jeho sily podnikli „rozsiahly“ útok na Kyjev a okolitú oblasť a zasiahli objekty „vojensko-priemyselného komplexu, energetickej a dopravnej infraštruktúry, ktoré zásobujú ukrajinskú armádu“. Terčom sa podľa neho stala aj nákladná loď prevážajúcu vojenskú techniku v Čiernom mori.
V noci ruské systémy protivzdušnej obrany podľa agentúry TASS zničili 411 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad viacerými ruskými regiónmi.