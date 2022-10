Kličko: V Kyjeve nastali po ruských útokoch výpadky elektriny a vody

Prečítajte si aj: Kyjevom otriaslo niekoľko výbuchov



Kyjev 31. októbra (TASR) - Ukrajinskí predstavitelia hlásili v pondelok ráno mohutnú vlnu ruských útokov na životne dôležitú infraštruktúru v Kyjeve, Charkove, Záporoží a ďalších mestách.V Kyjeve bolo počuť od 08.00 h (07.00 h SELČ) do 08.20 h najmenej päť výbuchov, informujú novinári agentúry AFP. Agentúre Reuters svedkovia hlásili, že v Kyjeve nastalo približne desať explózií a nad metropolou pozorovali dym.Ruské útoky spôsobili výpadky elektriny a vody v častiach Kyjeva, spresnil podľa agentúry AP starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.napísal Kličko na sociálnej sieti Telegram.V Kyjeve sa má v pondelok uskutočniť spoločné rokovanie ministrov českej a ukrajinskej vlády.Útoky sa odohrali dva dni po útokoch dronmi na ruskú čiernomorskú flotilu lodí na pobreží Krymského polostrova, o ktorých informovala Moskva. A z týchto útokov obviňuje Kyjev, ale ten niečo také popiera a vraví, že Rusko nesprávne zaobchádza so svojimi zbraňami. Moskva napriek tomu reagovala tak, že odstúpila od dohody sprostredkovanej Tureckom a Organizáciou Spojených národov, ktorá umožňuje plavbu lodí naložených obilninami z Ukrajiny.Reuters tiež uviedol, že Rusko vystupňovalo útoky na Ukrajine v posledných týždňoch, po tom, čo obvinilo vládu v Kyjeve z explózie, ktorá vážne poškodila Kerčský most, spájajúci ruskú pevninu s Krymským polostrovom anektovaným Moskvou v roku 2014.