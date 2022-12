Kličko: Vodu a kúrenie má zatiaľ len tretina Kyjevčanov

Kyjev 17. decembra (TASR) - Dodávky vody a kúrenie má po piatkových ruských útokoch v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev dosiaľ len približne tretina obyvateľov, zatiaľ čo elektrinu má zhruba 40 percent. Uviedol to v piatok večer kyjevský starosta Vitalij Kličko, informuje stanica CNN. Ako dodal, výpadky v dodávkach vody či energie sú spôsobené poškodenými rozvodnými sieťami.



Mestské služby podľa vyjadrenia Klička na platforme Telegram "pracujú na tom, aby do rána zabezpečili obnovu dodávok vody a kúrenia pre všetkých obyvateľov".



Kyjevské metro po piatkových útokoch a výpadkoch prúdu dočasne odstavili. Súpravy sú však odstavené na staniciach metra, aby ľudia zostupujúci do metra, ktoré slúži obyvateľom ako kryt, mohli nájsť útočisko nielen na stanici, ale aj vo vagónoch.



Kličko informoval, že v sobotu bude v metropole posilnená autobusová doprava: autobusy budú kopírovať trasy električiek a čiastočne by mali pokrývať aj trasy nepremávajúceho metra.



Ukrajina bola v piatok opäť vystavená masívnemu raketovým útokom z Ruska. Podľa ozbrojených síl Ukrajiny bolo vypálených viac ako 60 rakiet – zo zeme, zo vzduchu aj z mora. Útoky sa sústredili najmä na Kyjevskú, Charkovskú a Záporožskú oblasť.



Spoločnosť Ukrenerho vyhlásila nakrátko núdzový stav z dôvodu neschopnosti zabezpečiť elektrinu aspoň 50 percentám odberateľov. Úplne bez prúdu sa ocitli Kyjev, Charkov a Kirovohradská oblasť.