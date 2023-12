Kličko vyčítal Zelenskému chyby v spojitosti s vojnou na Ukrajine

Kyjev 3. decembra (TASR) - Kyjevský starosta Vitalij Kličko ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému vyčítal chyby, ktorých sa mal dopustiť v spojitosti s ruskou inváziou na Ukrajine. Urobil tak v sobotňajšom rozhovore pre švajčiarsky portál 20 Minuten. TASR správu prevzala v nedeľu z agentúry AFP.



Ľudia podľa Klička vidia, kto koná účinne alebo nie. "Zelenskyj platí za chyby, ktorých sa dopustil," povedal Kličko v sobotňajšom rozhovore. Ľudia si podľa neho kladú otázky, prečo Ukrajinci neboli lepšie pripravení na vojnu s Ruskom, prečo Zelenskyj až do konca nepripúšťal, že k nej dôjde, či prečo sa Rusi tak rýchlo dostali ku Kyjevu. "Bolo tam priveľa informácií, ktoré nezodpovedali realite," povedal Kličko.



"Prezidentova funkcia je dnes dôležitá a musíme ho podporovať až do konca vojny. Na konci tejto vojny však bude každý politik platiť za svoje úspechy či neúspechy," dodal.



Kyjevský starosta v rozhovore vyjadril podporu vrchnému veliteľovi ukrajinských ozbrojených síl generálovi Valerijovi Zalužnému, ktorý pred mesiacom čelil kritike po svojich vyjadreniach, že vojna sa dostala do mŕtveho bodu.



"Povedal pravdu," uviedol Kličko. "Ľudia niekedy pravdu nechcú počuť. On však v konečnom dôsledku nesie zodpovednosť," povedal starosta Kyjeva a dodal, že Zalužnyj vtedy vysvetlil a odôvodnil skutočný stav situácie na bojisku.