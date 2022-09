Kličko:Po tomto stretnutí vás mám ešte radšej, povedal v Prahe Fialovi

Praha 16. septembra (TASR) - Bol som vašim fanúšikom, ale po tomto stretnutí vás mám ešte radšej, povedal v piatok starosta ukrajinského hlavného mesta Kyjev Vitalij Kličko českému premiérovi Petrovi Fialovi. Uviedol to premiérov hovorca Václav Smolka na sociálnej sieti Twitter, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala ho privítal v Kramářovej vile, svojej oficiálnej rezidencii. "Česká republika vďaka svojej historickej skúsenosti chápe, že ruského agresora je potrebné zastaviť a že Ukrajinci bojujú aj za slobodu a demokraciu v celej Európe," napísal po stretnutí Fiala na Twitteri.



Starosta Kyjeva pricestoval do Prahy na konferenciu Európskeho výboru regiónov. V piatok ju v rámci českého predsedníctva v Rade Európskej únie zorganizoval minister pre miestny rozvoj Ivan Bartoš. Cieľom stretnutia podľa neho bolo hľadať riešenia na podporu rozvoja regiónov.



Ich najväčším ohrozením je aktuálna kríza a dopady vojny na Ukrajine. "Využijeme všetky možnosti, aby sa mohli dokončiť práve sa uskutočňujúce projekty, ktoré vznikajú s pomocou fondov EÚ a naše regióny mohli naďalej prosperovať," vyhlásil Bartoš.



Politici rokovali aj o povojnovej obnove Ukrajiny, o plánoch ukrajinskej vlády na rekonštrukciu kritickej infraštruktúry a poskytovania základných služieb. Podľa Bartoša to bude vyžadovať medzinárodnú spoluprácu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)