Klimatická dohoda občanov predstavila návrhy na ochranu klímy

Paríž 21. júna (TASR) - Klimatická dohoda občanov, francúzska skupina venujúca sa boju proti klimatickým zmenám, navrhla v nedeľu francúzskej vláde 150 odporúčaní, ako byť priateľskejší voči životnému prostrediu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Medzi návrhmi je zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na hlavných cestách zo 130 na 110 kilometrov za hodinu, zákaz geneticky upravených semien a zahrnutie "ekocídy" ako zločinu do francúzskeho trestného práva.



Skupina predstavila odporúčania ešte pred stretnutím s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom 29. júna, na ktorom sa zúčastní jej 150 náhodne vybratých členov.



Niektoré návrhy by si vyžadovali referendum - napríklad dodanie záväzku, že krajina bude bojovať proti klimatickým zmenám, do francúzskej ústavy.



Skupina Klimatická dohoda občanov sa zrodila z pravidelných týždenných protestov tzv. žltých viest, ktoré vypukli pred vyše rokom. Bola odpoveďou na požiadavky protestujúcich, aby sa verejnosť viac zapájala do demokratického riadenia krajiny. Ďalšou požiadavkou demonštrantov proti Macronovej politike bolo tiež zvýšenie minimálnej mzdy a dôchodkov.