Klimatická konferencia OSN sa po predstavení nového návrhu predĺži

Baku 22. novembra (TASR) - Klimatická konferencia OSN (COP29) sa v piatok predĺžila po tom, čo predsedníctvo summitu predložilo nový návrh textu. Vyzýva v ňom priemyselné štáty, aby do roku 2035 zvýšili objem pomoci pre chudobnejšie krajiny na 250 miliárd dolárov ročne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Konferencia, na ktorej sa od 11. novembra v azerbajdžanskom Baku zúčastňovalo takmer 200 krajín, sa mala skončiť v piatok večer miestneho času. Vzhľadom na nedoriešené otázky však bude podľa všetkého pokračovať až do víkendu.



Finančné prísľuby na pomoc chudobnejším krajinám pri znižovaní emisií sa stali stredobodom intenzívnych diskusií v Baku. Zároveň sa tam viedli spory o to, ktoré krajiny a z akých zdrojov by mali tieto finančné prostriedky poskytnúť.



Nová navrhovaná suma je totižto približne 2,5-krát vyššia ako pôvodná. Celkovo text počíta s 1,3 bilióna dolárov, ktoré by do roku 2035 zaplatili najmä bohatšie štáty. Časť prostriedkov by poskytol aj súkromný sektor prostredníctvom investícií.



Na navrhovaný text reagoval pre agentúru Reuters nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ USA, ktorý sumu 250 miliárd označil za mimoriadnu. "V uplynulom desaťročí bolo výrazným posunom splnenie predchádzajúceho, menšieho cieľa. Suma 250 miliárd ročne je ambiciózna," uviedol.



Skupina afrických štátov označila nový cieľ za "absolútne neprijateľný a neadekvátny" s tým, že povedie k strate životov a ohrozí budúcnosť celého sveta, uviedla agentúra AFP. Združenie malých ostrovných rozvojových štátov, kde ktoré je klimatická zmena existenčnou hrozbou, hovorilo o "pohŕdaní našimi zraniteľnými ľuďmi".



Najnovší návrh predsedníctva prišiel deň po tom, čo predstavilo desaťstranový návrh dohody, v ktorom zostalo mnoho otázok nevyriešených. Nestanovilo sa v ňom napríklad, či finančne prispejú len tradičné priemyselné krajiny, alebo aj bohatšie rozvíjajúce sa ekonomiky ako Čína a štáty Perzského zálivu.



Európska únia a ďalšie mocnosti zatiaľ verejne neuviedli žiadne konkrétne sumy, ktorými by boli ochotné prispieť. Na summite sa doposiaľ neprijala ani požiadavka rozvojových krajín, aby bola väčšina poskytnutých pôžičiek bezúročná.