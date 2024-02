Klimatická skupina Posledná generácia chce kandidovať vo voľbách do EP

Berlín 7. februára (TASR) - Nemecká klimatická iniciatíva Letzte Generation (Posledná generácia) v stredu prostredníctvom svojej hovorkyne oznámila, že plánuje kandidovať v júnových voľbách do Európskeho parlamentu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Teraz chceme náš odboj preniesť z ulíc do parlamentu", vyhlásila hovorkyňa iniciatívy Carla Hinrichsová.



Aktivisti z tejto skupiny sú známi najmä svojou agresívnou formou protestov vrátane priliepania sa k cestám, blokovania dopravy alebo sprejovania pamiatok oranžovou farbou, čím podľa svojich vyjadrení dávajú do pozornosti klimatickú krízu.



Koncom januára oznámili, že v rámci svojich protestov sa už nebudú lepiť k vozovke. V demonštráciách však plánujú pokračovať aj naďalej, pričom chcú častejšie konfrontovať tých, ktorí sú podľa nich zodpovední za ničenie klímy.



Letzte Generation je "hlasom tých, ktorí chcú prežiť", uviedol jednej z jej zakladateľov Henning Jeschke. Podľa neho viacero ľudí v súvislosti so zamýšľanou kandidatúrou skupiny do EP tvrdilo, že už je neskoro - vzhľadom na to, že sa voľby konajú o približne štyri mesiace.



Agentúra DPA konštatuje, že na úspech by však mohol v eurovoľbách stačiť aj podiel približne 0,5 percent, respektíve 250.000 hlasov voličov. Jeschke dodal, že v súčasnosti stoja pred výzvou nájsť 100 interných dobrovoľníkov pre volebnú kampaň a vyzbierať 50.000 eur.