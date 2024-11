Klimatická zmena núti čoraz viac ľudí k úteku, upozorňuje komisár OSN

Baku 12. novembra (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) varoval pred čoraz väčším odlivom utečencov z regiónov, ktoré sú mimoriadne zasiahnuté klimatickou zmenou. Ak sa v týchto oblastiach nebude naliehavo investovať do adaptačných opatrení, mohla by nastať situácia, že tam ľudia nebudú môcť zostať. Vyplýva to zo správy UNHCR, o ktorej v utorok informovala agentúra DPA, píše TASR.



UNHCR predstavil správu na klimatickej konferencii OSN (COP29) v azerbajdžanskom Baku. "Pretože sa klimatické šoky vyskytujú čoraz častejšie a na čoraz viacerých miestach, ľudia vyhnaní z domovov sú pri hľadaní bezpečného a obývateľného miesta čoraz viac nútení ísť ďalej," povedal vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



Klimatická zmena najviac zasahuje mnohé chudobné krajiny, napríklad Sudán, Etiópiu a Eritreu v Afrike, Bangladéš, Mjanmarsko, Afganistan a Pakistan v Ázii alebo Venezuelu a Kolumbiu v Južnej Amerike. Dôvodmi úteku sú v mnohých regiónoch násilie a konflikty, uviedol UNHCR. Prispieva k tomu však aj boj o zdroje, ktorých v dôsledku zmeny klímy ubúda – zdroje pitnej vody vysychajú, pôda degraduje, hladina mora stúpa a ľudia musia hľadať obživu inde.



Vlny horúčav, búrky a záplavy najviac postihujú najzraniteľnejších ľudí, medzi nimi utečencov, ktorí väčšinou nemajú bezpečné bývanie ani prostriedky, aby sa počas katastrofy alebo po nej dostali do bezpečia. Napriek tomu približne 90 percent financií na prispôsobenie sa klimatickej zmene nesmeruje do zasiahnutých krajín, píše sa v správe.



Trvalo celé roky, kým bohaté krajiny, ktoré svojou industrializáciou najviac prispeli k zmene klímy, súhlasili s financovaním fondu pre adaptačné opatrenia vo výške 100 miliárd dolárov ročne. Teraz v Baku žiadajú krajiny tzv. globálneho Juhu desaťnásobok tejto sumy, pretože čím je klimatická zmena silnejšia, tým sú opatrenia na prispôsobenie sa drahšie.