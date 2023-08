Klimatická zmena predstavuje riziko pre horolezectvo v Alpách

Viedeň/Salzburg 1. augusta (TASR) — Turistika a horolezectvo v Alpách sa pre klimatickú zmenu stávajú čoraz nebezpečnejšie a rizikovejšie. V utorok to pre agentúru DPA uviedol Rolf Sägesser zo Švajčiarskeho alpsk=ho klubu (SAC).



"Nebezpečenstvo v horách narastá, o tom niet pochýb," vyhlásil Sägesser.



Predseda Združenia horských vodcov v Salzburgu Wolfgang Russegger konštatoval, že v Rakúsku rastie dopyt po vysokohorských túrach v sprievode horského vodcu. Ľudia chcú podľa neho vidieť ľadovce ešte skôr, než sa roztopia. Výstupy na ľadovce sú však čoraz nebezpečnejšie, a to najmä z dôvodu zmeny klímy, v dôsledku ktorej v nich vznikajú praskliny.



"Mnohí ľudia nemajú dostatočné vedomosti alebo čas na to, aby sa na dlhšie túry pripravili a rozpoznali nebezpečenstvo," povedal 35-ročný Russegger. Situáciu zhoršujú i časté búrky a silné dažde, pre ktoré sú niektoré chodníky neschodné.



Príkladom nebezpečných dôsledkov zmeny klímy je podľa DPA júnové uvoľnenie častí skalného masívu na vrchole hory Fluchthorn a jeho pád do údolia. Pôvodná výška južného vrcholu (Südgipfel) 3398 m sa tak znížila o zhruba 100 metrov.



Podľa expertov sú tieto javy dôsledkom topenia permafrostu, trvalo zamrznutej pôdy. Tá sa za normálnych okolností správa ako "lepidlo a drží skaly pokope a toto lepidlo sa však pomaly stráca", vysvetlil tirolský geológ Thomas Figl.