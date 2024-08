Klimatické aktivistky sa prilepili k dráhe pri súkromnom lietadle

Berlín 10. augusta (TASR) - Dve klimatické aktivistky zo skupiny Posledná generácia (Letzte Generation) sa v sobotu prilepili na asfalt vedľa súkromného lietadla na nemeckom letovisku Sylt. Polícia ich následne zadržala. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Aktivistky údajne plánovali na lietadlo nastriekať aj nápis "Ropa zabíja", ale zamestnanci letiska im v tom zabránili, uviedla skupina. K lietadlu sa aktivistky dostali po tom, čo prestrihli plot. Obe ženy boli medzitým vyslobodené z letiskovej dráhy a zadržané. Polícia zadržala aj tretiu osobu, ktorú chytila pri plote. Akcia údajne nemala vplyv na leteckú dopravu na Sylte, píše DPA.



"Dnešný protest v Sylte nevyšiel, to sa niekedy stáva, neznamená to však, že sa zastavíme," uviedol hovorca skupiny Christian Bergemann.



Nemecký ostrov Sylt v Severnom mori je útočiskom bohatých a slávnych ľudí, ktorí sú podľa aktivistickej skupine obzvlášť zodpovední za zmenu klímy, a to kvôli svojmu okázalému životnému štýlu.



Minulý rok v júni päť aktivistov oranžovou farbou postriekalo súkromné lietadlo na letisku Sylt. Podľa odhadov krajskej prokuratúry vo Flensburgu spôsobili škodu najmenej milión eur.



Skupina v sobotu na sieti X informovala, že protesty prebiehajú aj na letisku v Dortmunde, kde si niekoľko prívržencov skupiny sadlo na zem v letiskovom termináli a vylialo okolo seba čiernu farbu symbolizujúcu ropu.



Združenie nemeckých letísk vo štvrtok navrhlo rokovania so skupinou Posledná generácia po tom, čo demonštrácie aktivistov narušili letovú prevádzku na viacerých letiskách v krajine. Združenie tvrdí, že takéto protesty neprispievajú k riešeniu problémov.