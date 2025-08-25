Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. august 2025Meniny má Ľudovít
< sekcia Zahraničie

Klimatickí aktivisti blokovali kanceláriu ministra Wadephula

.
Na snímke Johann Wadephul. Foto: TASR/AP

Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované.

Autor TASR
Rendsburg 25. augusta (TASR) - Niekoľko krajne ľavicových klimatických aktivistov blokovalo v pondelok vstup do kancelárie nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula v severonemeckom meste Rendsburg, aby tak protestovali proti uväzneniu nemeckej občianky Maje T. zadržiavanej v Maďarsku. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.

Aktivisti patriaci ku skupine Turbo Climate Combat Group z Kielu chceli upriamiť pozornosť na podmienky, v akých je táto ich prominentná členka väznená, a tiež na nečinnosť, z ktorej v tomto zmysle obviňujú Wadephula.

Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované. Situáciu pritom opísala ako pokojnú. Policajti sa s aktivistami pokúšali rozprávať, tí im však odmietli odpovedať.

Samotný Wadephul v kancelárii nebol a v priebehu pondelka ani nebude, keďže služobne odcestoval do Chorvátska, kde má rokovať o situácii na Ukrajine, európskej bezpečnosti či obrane a obchodnej politike EÚ.

Skupina Turbo Climate Combat Group je na zozname nemeckých tajných služieb uvádzaná ako „hlavný ľavicový extrémistický aktér v klimatickom hnutí“ v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.

Maja T., ktorá sa identifikuje ako nebinárna osoba, je v Budapešti súdená za údajné ublíženie na zdraví počas protestov proti pravicovým extrémistom vo februári 2023. Ak by ju z neho usvedčili, hrozilo by jej až 24-ročné väzenie. Pred časom držala vo väzení niekoľkotýždňovú protestnú hladovku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie podmienok väzby i repatriáciu do Nemecka.

Nemeckí aktivisti proti jej zadržiavaniu protestovali už aj v polovici júla. Dovedna ôsmi vtedy vyliezli na lešenie pri krajinskom parlamente v Kieli a rozvinuli tam transparent s nápisom „Prepustite Maju“. Nakrátko ich zadržala polícia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb