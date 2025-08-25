< sekcia Zahraničie
Klimatickí aktivisti blokovali kanceláriu ministra Wadephula
Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované.
Autor TASR
Rendsburg 25. augusta (TASR) - Niekoľko krajne ľavicových klimatických aktivistov blokovalo v pondelok vstup do kancelárie nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula v severonemeckom meste Rendsburg, aby tak protestovali proti uväzneniu nemeckej občianky Maje T. zadržiavanej v Maďarsku. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Aktivisti patriaci ku skupine Turbo Climate Combat Group z Kielu chceli upriamiť pozornosť na podmienky, v akých je táto ich prominentná členka väznená, a tiež na nečinnosť, z ktorej v tomto zmysle obviňujú Wadephula.
Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované. Situáciu pritom opísala ako pokojnú. Policajti sa s aktivistami pokúšali rozprávať, tí im však odmietli odpovedať.
Samotný Wadephul v kancelárii nebol a v priebehu pondelka ani nebude, keďže služobne odcestoval do Chorvátska, kde má rokovať o situácii na Ukrajine, európskej bezpečnosti či obrane a obchodnej politike EÚ.
Skupina Turbo Climate Combat Group je na zozname nemeckých tajných služieb uvádzaná ako „hlavný ľavicový extrémistický aktér v klimatickom hnutí“ v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.
Maja T., ktorá sa identifikuje ako nebinárna osoba, je v Budapešti súdená za údajné ublíženie na zdraví počas protestov proti pravicovým extrémistom vo februári 2023. Ak by ju z neho usvedčili, hrozilo by jej až 24-ročné väzenie. Pred časom držala vo väzení niekoľkotýždňovú protestnú hladovku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie podmienok väzby i repatriáciu do Nemecka.
Nemeckí aktivisti proti jej zadržiavaniu protestovali už aj v polovici júla. Dovedna ôsmi vtedy vyliezli na lešenie pri krajinskom parlamente v Kieli a rozvinuli tam transparent s nápisom „Prepustite Maju“. Nakrátko ich zadržala polícia.
Aktivisti patriaci ku skupine Turbo Climate Combat Group z Kielu chceli upriamiť pozornosť na podmienky, v akých je táto ich prominentná členka väznená, a tiež na nečinnosť, z ktorej v tomto zmysle obviňujú Wadephula.
Miestna polícia informovala, že pred zmienenou kanceláriou sedeli na schodisku tri až štyri osoby, ktoré boli čiastočne zamaskované. Situáciu pritom opísala ako pokojnú. Policajti sa s aktivistami pokúšali rozprávať, tí im však odmietli odpovedať.
Samotný Wadephul v kancelárii nebol a v priebehu pondelka ani nebude, keďže služobne odcestoval do Chorvátska, kde má rokovať o situácii na Ukrajine, európskej bezpečnosti či obrane a obchodnej politike EÚ.
Skupina Turbo Climate Combat Group je na zozname nemeckých tajných služieb uvádzaná ako „hlavný ľavicový extrémistický aktér v klimatickom hnutí“ v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko.
Maja T., ktorá sa identifikuje ako nebinárna osoba, je v Budapešti súdená za údajné ublíženie na zdraví počas protestov proti pravicovým extrémistom vo februári 2023. Ak by ju z neho usvedčili, hrozilo by jej až 24-ročné väzenie. Pred časom držala vo väzení niekoľkotýždňovú protestnú hladovku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie podmienok väzby i repatriáciu do Nemecka.
Nemeckí aktivisti proti jej zadržiavaniu protestovali už aj v polovici júla. Dovedna ôsmi vtedy vyliezli na lešenie pri krajinskom parlamente v Kieli a rozvinuli tam transparent s nápisom „Prepustite Maju“. Nakrátko ich zadržala polícia.