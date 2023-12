Klimatickí aktivisti blokovali úsek diaľnice okolo Amsterdamu

Amsterdam 30. decembra (TASR) - Klimatickí aktivisti v sobotu celé hodiny blokovali úsek okružnej diaľnice okolo holandského hlavného mesta Amsterdam blízko bývalého sídla banky ING a protestovali tak proti jej financovaniu fosílnych palív. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Polícia neskôr popoludní zadržala desiatky protestujúcich z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu), keďže ignorovali príkazy na ukončenie blokády cesty. Polícia uviedla, že jej operácia na uvoľnenie cesty bola pokojná.



Aktivista Sebastiaan Vannisselroy povedal, že protestujúci demonštrujú "za bezpečie pre nás všetkých. Holandsko je nízko položená krajina. Ohrozuje nás stúpanie hladiny oceánu. Takže chceme... zabezpečiť budúcnosť pre nás všetkých."



Radnica Amsterdamu na sociálnej sieti X (predtým Twitter) napísala, že dopravné orgány uzatvorili úsek cesty a presmerovali premávku, "aby zabránili život ohrozujúcej situácii".



V sobotu vošli na diaľnicu stovky aktivistov, bola to ich najnovšia cestná blokáda zorganizovaná holandskou odnožou hnutia Extinction Rebellion. Predtým tento rok aktivistická skupina opakovane blokovala diaľnicu vedúcu do tretieho najväčšieho holandského mesta Haag.



Niektorí sobotňajší protestujúci kráčali po uzatvorenej diaľnici A10 a niesli pútač s nápisom "Zmeňte to, inak zomrieme", pričom sa za nimi pomaly pohybovali dve policajné dodávky.



Ďalšia osoba niesla pútač s ručne napísaným heslom: "ING, nechajte tak ropu a plyn, hneď teraz!" Ďalší si prilepili ruky k povrchu diaľnice.



Polícia kritizovala protestujúcich za blokovanie diaľnice v blízkosti Univerzitného zdravotného centra VU, jednej z hlavných nemocníc Amsterdamu.



Protest sa konal napriek oznámeniu banky ING z tohto mesiaca, že urýchľuje kroky na postupné ukončenie pôžičiek na prieskum fosílnych palív.



ING to oznámila týždeň po tom, čo sa takmer 200 krajín na klimatickej konferencii OSN (COP28) v Dubaji dohodlo, že sa postupne, vo fázach vzdajú fosílnych palív spôsobujúcich globálne otepľovanie Zeme. Tento dokument však podľa kritikov obsahuje značné medzery.



Hovorca hnutia Extinction Rebellion vyhlásil, že fázový plán nie je dostatočne rýchly a ľudia v dôsledku klimatickej krízy ďalej zomierajú.