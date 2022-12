Klimatickí aktivisti narušili dopravu v Berlíne aj Mníchove

Berlín 5. decembra (TASR) - Klimatickí aktivisti z organizácie Last Generation sa v pondelok svojimi protestnými akciami zamerali na dopravné uzly v dvoch najväčších nemeckých mestách Berlíne i Mníchove a signalizovali tak reštart svojej nátlakovej kampane. S odvolaním sa na vyjadrenie polície o tom informuje agentúra DPA.



Päť ľudí sa prilepilo k ceste pred berlínskou hlavnou železničnou stanicou. Okrem toho sa na iných miestach v centre mesta konali aj dva ďalšie obdobné protesty.



V juhonemeckom Mníchove sa zase deväť ľudí prilepilo k ceste a zablokovali dopravu okolo historického námestia Karlsplatz. Oblečené mali reflexné vesty, pričom na svoje požiadavky upozorňovali plagátmi. Premávku podľa polície narušili ráno len "mierne".



Organizácia Last Generation oznámila, že po týždňovej odmlke obnovuje svoje protesty, pričom sa bude zameriavať na mestské dopravné uzly. DPA pripomína, že klimatické aktivisti v uplynulých týždňoch blokovali cesty, poškodili viaceré umelecké diela a na dve hodiny dokonca zastavili premávku na medzinárodnom berlínskom letisku Berlín-Brandenburg (BER).



V spolkovej krajine Bavorsko, ktorej metropolou je zmienený Mníchov, zadržali preventívne viacerých aktivistov, ktorí ohlásili ďalšie akcie. Organizácia Last Generation požaduje zavedenie rýchlostného limitu 100 kilometrov za hodinu na diaľniciach. Žiada tiež mesačný vlakový lístok v hodnote deviatich eur.