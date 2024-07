Klimatickí aktivisti narušili prevádzku letiska pri Kolíne nad Rýnom

Berlín 24. júla (TASR) - Na niekoľko hodín bola v stredu ráno v dôsledku protestu klimatických aktivistov prerušená prevádzka letiska Kolín/Bonn na západe Nemecka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a DPA.



Polícia uviedla, že piati klimatickí aktivisti sa v stredu ráno prilepili k parkovacej ploche na letisku. Prevádzka letiska pritom bola pozastavená skoro ráno okolo 5.45 h. Demonštranti boli neskôr z plochy odstránení a prevádzku letiska následne obnovili krátko po 9.00 h.



Nemecká klimatická iniciatíva Posledná generácia (Letzte Generation) vo vyhlásení uviedla, že jej podporovatelia prestrihli plot na letisku a prilepili sa k asfaltu pomocou zmesi lepidla a piesku. Protest bol pritom súčasťou rozsiahlejšej medzinárodnej kampane, v rámci ktorej iniciatíva vyzýva na postupné vyradenie fosílnych palív do roku 2030.



Klimatickí aktivisti v posledných rokoch usporiadali viacero protestov na letiskách, pri ktorých narušili ich prevádzku. Posledná generácia pritom uviedla, že po jej stredajšom proteste v Nemecku budú nasledovať ďalšie. "Dnes to bol len začiatok. V nasledujúcich týždňoch to zopakujeme v Nemecku, v Európe, vo svete," uviedol člen tejto iniciatívy podľa agentúry Reuters na tlačovej konferencii.



V Nemecku pritom minulý týždeň vláda schválila zákon, ktorý sprísňuje tresty za neoprávnené vniknutie do areálu letiska. Ak zákon schvália aj zákonodarcovia, tak bude možné za neoprávnené vniknutie na letisko a ohrozenie leteckej dopravy páchateľovi uložiť nielen pokutu, ale aj väzenský trest.