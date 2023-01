Klimatickí aktivisti obsadili bager na uhlie neďaleko Lützerathu

Berlín 16. januára (TASR) - Nemeckí klimatickí aktivisti pokračujú v protestoch aj po tom, čo polícia takmer kompletne vypratala obec Lützerath, ktorú demonštranti okupovali s cieľom zabrániť rozšíreniu miestnej uhoľnej bane. Aktivisti v pondelok obsadili kolesové rýpadlo v povrchovej bani Hambach ležiacej asi 20 kilometrov od Lützerathu. Uviedol to hovorca energetickej spoločnosti RWE, informuje agentúra DPA.



Hovorca spresnil, že na stroj na ťažbu uhlia vyliezli štyria aktivisti. Prevádzka bane je zastavená a spoločnosť upovedomila políciu.



Podľa údajov protestnej skupiny s názvom "Protiútok – pre dobrý život" obsadilo bager osem osôb. Týmto krokom chceli vyjadriť solidaritu s aktivistami, ktorí protestovali v Lützerathe.



Dvaja aktivisti sediaci na invalidných vozíkoch sa okrem toho na lanách zavesili z diaľničného mostu pri Lützerathe, uviedol hovorca tamojšej polície.



Lützerath sa stal symbolom odporu proti využívaniu fosílnych palív, komentuje agentúra AFP. Nemecké úrady chcú totiž zbúrať dedinu, ktorú jej pôvodní obyvatelia už dávnejšie opustili, aby rozšírili ťažbu uhlia. K rozšíreniu bane, ktorá je už teraz jednou z najväčších uhoľných baní v Európe, pritom dochádza napriek plánom na ukončenie používania uhlia do roku 2030. Nemecká vláda však pri rozširovaní bane poukazuje na energetickú krízu spôsobenú vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu.



Hovorca RWE priblížil, že v podzemnom tuneli v Lützerathe sa aj v pondelok ráno ešte nachádzali dve osoby. Okrem nich sa však do nedeľného popoludnia polícii podarilo všetkých aktivistov z miesta dostať preč a väčšina budov bola už zrovnaná so zemou.