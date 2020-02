Klimatickí aktivisti obsadili parížske sídlo investičnej spoločnosti

Paríž 11. februára (TASR) - Francúzski klimatickí aktivisti v pondelok v centre Paríža nakrátko obsadili kancelárie investičnej spoločnosti BlackRock. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že pred vchodom do budovy, v ktorej sídli aj obchodná škola, sa zhromaždila poriadková polícia.



Ľavicová spravodajská webová stránka La-Bas Si J'y Suis zverejnila na svojom účte na Twitteri fotografie zachytávajúce grafiti na stenách v priestoroch kancelárií.



Skupina aktivistov Youth for Climate France uviedla, že šlo o protest proti prípadnému zapojeniu sa spoločnosti BlackRock do nového dôchodkového systému a jej investícií do "projektov, ktoré poškodzujú životné prostredie".



Demonštranti vyšli z budovy asi po dvoch hodinách a pred vchodom obklopení policajtmi skandovali heslá.



Polícia zatkla najmenej 17 ľudí. Väčšinu osôb mladších ako 18 rokov po zistení totožnosti prepustila, dospelé osoby predviedla na výsluch.



Spoločnosť BlackRock kritizujú oponenti dôchodkových reforiem francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, hoci samotná firma tvrdí, že z nového dôchodkového systému nemá ako profitovať a nesnaží sa reformy ovplyvniť.



Minulý týždeň sa nemeckí enviromentálni aktivisti snažili jej predstaviteľov presvedčiť, aby zabránili nemeckému priemyselnému konglomerátu Siemens podieľať sa na kontroverznom projekte otvorenia nových baní na ťažbu uhlia v Austrálii. BlackRock je najväčším akcionárom Siemensu.