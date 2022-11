Klimatickí aktivisti obsadili reštauráciu kuchára Gordona Ramsaya

Londýn 20. novembra (TASR) - Environmentálni aktivisti v sobotu večer obsadili londýnsku reštauráciu známeho britského televízneho kuchára Gordona Ramsaya, pričom požadovali prepracovanie britského potravinového systému. TASR o tom informuje v nedeľu na základe správy agentúry AFP.



Štrnásť členov organizácie Animal Rebellion vstúpilo do reštaurácie v londýnskej štvrti Chelsea okolo 18.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) a posadili sa k stolom vyhradeným pre hostí.



Aktivisti držali v rukách falošné menu s podrobnými informáciami o environmentálnych nákladoch na prípravu jedál ponúkaných v reštaurácii a odišli o niekoľko hodín neskôr, keď sa podnik zatvoril.



"Táto luxusná reštaurácia stelesňuje nerovnosť, ktorú v súčasnosti v Spojenom kráľovstve zažívame, ako aj popieranie závažnosti klimatickej krízy. Potrebujeme dramatickú zmenu potravinového systému a všetci za to musíme prevziať zodpovednosť," napísala organizácia na sociálnej sieti Twitter.



Hovorca reštaurácie Gordona Ramsaya v reakcii uviedol, že "každý má právo na svoj názor a presvedčenie". "Avšak násilne vstupovať do reštaurácie, vyrušovať ťažko pracujúci personál pri práci a kaziť večer hosťom, ktorí mesiace čakali na rezervácie, je neuveriteľne nevhodné a hlboko neúctivé," dodal.



Aktivistka Lucia Alexanderová v tejto súvislosti vyzvala na "prechod na rastlinný potravinový systém", ktorý podľa nej na pestovanie potravín využíva o 75 percent menej poľnohospodárskej pôdy než chov zvierat.



Na miesto bola privolaná polícia. Policajti podľa jej hovorcu nikoho nezatkli. "Reštauráciu zatvorili a demonštranti odišli," dodal.