Klimatickí aktivisti opäť blokovali dopravu v Berlíne

Berlín 25. apríla (TASR) - Klimatickí aktivisti z environmentálneho zoskupenia Posledná generácia (Last Generation) sa v utorok v Berlíne opäť snažili prilepiť k vozovke a blokovať tak premávku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Demonštranti mali podľa polície dopravu blokovať na najmenej desiatich miestach vrátane rušnej diaľnice A100, ktorá bola terčom protestu aj v pondelok. Do ulíc metropoly bolo nasadených približne 700 policajtov. Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby "zachovala pokoj a nezasahovala".



Zoskupenie Posledná generácia v utorok uviedlo, že do pokračujúcich protestov v nemeckej metropole sa zapojili "stovky protestujúcich". Tentokrát ochromili večernú dopravnú špičku. Protestami sa snažia vyvinúť tlak na vládu, aby prijala ráznejšie opatrenia na ochranu životného prostredia.



Environmentálni aktivisti blokovali v Berlíne dopravu aj v pondelok. Polícia následne zadržala asi 200 účastníkov; mnohých z nich však neskôr prepustila.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vyjadril svoj nesúhlas s týmito demonštráciami. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová uviedla, že nemá "najmenšie pochopenie" pre tento spôsob protestov.



Aktivisti však tvrdia, že je potrebné prinútiť "vládnu koalíciu, aby ukončila svoju politiku blokády" voči klíme. "Pokojný odpor proti smrtiacemu smerovaniu našej vlády neukončí polícia ani justícia," povedala hovorkyňa zoskupenia Posledná generácia Carla Hinrichsová.