PROTEST V NEMECKU: Klimatickí aktivisti blokovali premávku v Berlíne

Berlín 24. apríla (TASR) - Nemeckí klimatickí aktivisti z environmentálneho zoskupenia Posledná generácia (Last Generation) sa v pondelok ráno snažili ochromiť dopravu v Berlíne tým, že sa prilepili k cestám, ktoré tak zablokovali asi na 20 miestach. Zároveň avizovali, že cez deň chystajú aj pomalý pochod cez metropolu, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Zoskupenie Posledná generácia na margo týchto protestov uviedlo, že už viac nehodlá akceptovať skutočnosť, že nemecká "vláda nemá plán na zastavenie ničenia" životného prostredia. "Staviame sa teraz na odpor," dodali aktivisti.



Berlínska polícia podľa agentúry DPA informovala, že do ulíc metropoly je nasadených do 500 policajtov, ktorých úlohou je celý deň predchádzať vzniku blokád či prípadne ich rýchlo odstraňovať.



Aktivisti z Poslednej generácie už minulý týždeň avizovali, že v nasledujúcich dňoch zintenzívnia svoje protesty a pokúsia sa "pokojným spôsobom" ochromiť život v hlavnom meste.



Posledná generácia žiada, aby bola vytvorená rada, ktorá vypracuje opatrenia vedúce k tomu, že Nemecko bude môcť do roku 2030 ukončiť používanie fosílnych palív, akými sú ropa, uhlie či plyn. Vedci aj politici sú však skeptickí ohľadom toho, či je tento cieľ možné presadiť tak rýchlo. Aktivisti chcú, aby Berlín prijal aj krátkodobé opatrenia, ktoré znížia emisie v doprave, ako napríklad obmedzenie rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu.



Aktivisti z tohto zoskupenia už vlani viackrát blokovali nemecké cesty v snahe vyvinúť tlak na vládu, aby prijala ráznejšie opatrenia proti zmene klímy. Viackrát sa k cestám priamo prilepili, čím rozhnevali niektorých vodičov a vyslúžili si tiež kritiku zo strany konzervatívnych politikov, ktorí ich obviňovali z extrémizmu.