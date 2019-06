Klimatickí aktivisti pokračujú v blokáde bane

Policajti sa pokúšajú zabrániť aktivistom proti klimatickej zmene, aby vstúpili do objektu lignitovej bane Garzweiler v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko v sobotu 22. júna 2019. Časti aktivistov sa podľa DPA podarilo preraziť policajné zátarasy a vniknúť do objektu bane. Povrchová baňa Garzweiler, ktorú prevádzkuje spoločnosť RWE Power, patrí medzi najväčšie v Nemecku. Okolo 800 demonštrantov od piatku blokuje v tejto oblasti koľajnice, ktoré sa zvyčajne využívajú pri preprave hnedého uhlia (lignitu) do uhoľnej elektrárne Neurath.