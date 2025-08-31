< sekcia Zahraničie
Klimatickí aktivisti potreli farbou baziliku Sagrada Familia
Španielska polícia uviedla, že v priebehu minulého roka zadržala dovedna 22 členov skupiny Futuro Vegetal.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 31. augusta (TASR) - Klimatickí aktivisti v Barcelone potreli v nedeľu tamojšiu slávnu baziliku Sagrada Familia červenou a čiernou farbou na znak hnevu v súvislosti s letnými lesnými požiarmi, ktoré postihli rozsiahle časti Španielska. Uviedla to skupina aktivistov Futuro Vegetal, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Na videu, ktoré skupina zverejnila na sociálnych sieťach, je vidieť, ako policajti zatýkajú dvoch aktivistov, ktorí vyzývali na „klimatickú spravodlivosť“.
Bazilika Sagrada Familia, ktorú navrhol katalánsky architekt Antoni Gaudí, je jednou z hlavných turistických atrakcií Barcelony.
Skupina Futuro Vegetal skritizovala údajne nedostatočné vládne opatrenia v oblasti klimatických zmien, a to najmä na potlačenie nedávnych požiarov, ktoré v krajine spôsobili rozsiahle škody.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) si požiare v Španielsku vyžiadali štyri obete na životoch a spustošili približne 350.000 hektárov plochy len za uplynulé dva týždne.
Španielska vláda označila tohtoročné požiare za „jednu z najväčších environmentálnych katastrof“, aké krajina v poslednej dobe zažila, a uznala súvislosť so zmenou klímy, píše AFP.
Tento víkend sa situácia začala zmierňovať pričom a riaditeľka úradu civilnej ochrany Virginia Barconesová v sobotu vyhlásila, že núdzový stav sa „blíži ku koncu“.
Futuro Vegetal, ktorá má väzby na podobné skupiny v zahraničí, usporiadala desiatky podobných protestov, vrátane jedného v roku 2022, keď si prilepili ruky na rámy obrazov španielskeho maliara Francisca de Goyu v madridskom múzeu Prado.
Farbou potreli aj superjachtu na Ibize, ktorá údajne patrí Nancy Waltonovej Laurieovej, miliardárskej dedičke amerického maloobchodného giganta Walmart, ako aj sídlo bývalej futbalovej hviezdy klubu FC Barcelona Lionela Messiho na Ibize.
Španielska polícia uviedla, že v priebehu minulého roka zadržala dovedna 22 členov skupiny Futuro Vegetal.
Na videu, ktoré skupina zverejnila na sociálnych sieťach, je vidieť, ako policajti zatýkajú dvoch aktivistov, ktorí vyzývali na „klimatickú spravodlivosť“.
ACTUAMOS— FuturoVegetal (@FuturoVegetal) August 31, 2025
Lanzamos polvo tintado a la fachada de la Sagrada Familia para protestar contra la complicidad de los distintos gobiernos en los incendios que han arrasado la Península este verano pic.twitter.com/cWwznojZJO
Bazilika Sagrada Familia, ktorú navrhol katalánsky architekt Antoni Gaudí, je jednou z hlavných turistických atrakcií Barcelony.
Skupina Futuro Vegetal skritizovala údajne nedostatočné vládne opatrenia v oblasti klimatických zmien, a to najmä na potlačenie nedávnych požiarov, ktoré v krajine spôsobili rozsiahle škody.
Podľa Európskeho informačného systému o lesných požiaroch (EFFIS) si požiare v Španielsku vyžiadali štyri obete na životoch a spustošili približne 350.000 hektárov plochy len za uplynulé dva týždne.
Španielska vláda označila tohtoročné požiare za „jednu z najväčších environmentálnych katastrof“, aké krajina v poslednej dobe zažila, a uznala súvislosť so zmenou klímy, píše AFP.
Tento víkend sa situácia začala zmierňovať pričom a riaditeľka úradu civilnej ochrany Virginia Barconesová v sobotu vyhlásila, že núdzový stav sa „blíži ku koncu“.
Futuro Vegetal, ktorá má väzby na podobné skupiny v zahraničí, usporiadala desiatky podobných protestov, vrátane jedného v roku 2022, keď si prilepili ruky na rámy obrazov španielskeho maliara Francisca de Goyu v madridskom múzeu Prado.
Farbou potreli aj superjachtu na Ibize, ktorá údajne patrí Nancy Waltonovej Laurieovej, miliardárskej dedičke amerického maloobchodného giganta Walmart, ako aj sídlo bývalej futbalovej hviezdy klubu FC Barcelona Lionela Messiho na Ibize.
Španielska polícia uviedla, že v priebehu minulého roka zadržala dovedna 22 členov skupiny Futuro Vegetal.