Klimatickí aktivisti požadovali od lídrov G7 razantnejšie opatrenia

Falmouth 12. júna (TASR) - Tisícky environmentálnych aktivistov sa v sobotu zhromaždili na juhozápade Anglicka, aby lídrov krajín G7 vyzvali na omnoho razantnejší boj proti klimatickým zmenám a strate biodiverzity. Informovala o tom agentúra AFP.



Do 2000 aktivistov z hnutia Extinction Rebellion (Vzbura proti vyhynutiu) sa zišlo v meste Falmouth v grófstve Cornwall, zhruba hodinu cesty autom od letoviska Carbis Bay, kde prebieha summit lídrov G7.



Vo Falmouthe je zriadené centrum pre novinárov pokrývajúcich summit G7, ktorý je prvým osobným stretnutím týchto lídrov od roku 2019, pripomína AFP.



V okolí miesta konania summitu v Carbis Bay je posilnená bezpečnosť vrátane množstva policajných kontrolných stanovíšť a hliadkujúcich plavidiel kráľovského námorníctva, takže demonštranti sa priamo do letoviska dostať nemohli, píše AFP.



Desiatky protestujúcich pochodovali v odevoch červenej farby odkazujúcej na čoraz rýchlejšie vymieranie živočíšnych druhov. Od lídrov G7 požadovali v tomto smere konkrétne činy, a nie len slová.



Vrcholní predstavitelia skupiny G7 by mali v nedeľu diskutovať o opatreniach potrebných na boj proti klimatickým zmenám a ochranu globálnej biodiverzity a pripraviť tak základy pre Konferenciu OSN o zmene klímy (COP26), ktorá sa má konať v novembri v Škótsku. Očakáva sa, že budú hovoriť o záväzku uchrániť do roku 2030 najmenej 30 percent pôdy a oceánov na svete, uvádza AFP.



Environmentálni aktivisti požadujú - napriek množstvu nedávnych záväzkov zo strany G7 a ďalších krajín - rýchlejšie prijatie prepracovanejších opatrení, ako aj väčšiu pomoc pre chudobnejšie krajiny.



Proti nedostatočnému úsiliu G7 v sobotu symbolicky protestovali aj aktivisti z britskej humanitárnej organizácie Oxfam bojujúcej proti chudobe vo svete. Na hlavách mali nasadené papierové hlavy - podobizne lídrov G7 a relaxovali takto na ležadlách na pláži vo Falmouthe, uvádza AFP.



"Musíme tu v Cornwalle vyvinúť tlak na skupinu G7, aby urobila oveľa viac pre zníženie emisií uhlíka a prijala tiež zúfalo potrebné kroky na pomoc chudobným krajinám v Afrike a zvyšku sveta, ktoré momentálne musia bojovať s klimatickými zmenami," uviedol Max Lawson z Oxfamu.