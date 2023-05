Klimatickí aktivisti protestovali pred Senátom v Ríme

Rím 23. mája (TASR) - Klimatickí aktivisti zo skupiny Posledná generácia (Ultima Generazione) v utorok protestovali pred budovou talianskeho Senátu v Ríme. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Toto je bahno z Emilie!" kričala jedna zo žien a hádzala ma kolegyňu bahno, aby upriamila pozornosť na nedávne ničivé záplavy v regióne Emilia Romagna. Tamojšie výčiny počasia sa pripisujú zmene klímy.



V regióne na severovýchode Talianska prudké lejaky spôsobili záplavy a tisíce jeho obyvateľov stále zápasia s bahnom a kalom naplaveným do ich domovov.



Protest bol namierený aj proti predsedovi Senátu Ignaziovi La Russovi. Politik z krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) nedávno povedal, že aktivisti by mali namiesto protestov ísť do zaplavených oblastí a pomáhať s upratovacími prácami.



Toto bol "propagandistický pokus obviniť tých, čo žiadajú seriózne politiky, aby sa takéto tragédie už nestávali", uviedla vo vyhlásení skupina Posledná generácia.



Okrem ohadzovania sa bahnom ďalší členovia skupiny striekali vodu na priečelie Palazzo Madama, sídlo hornej komory talianskeho parlamentu. Aktivistov odtiaľ odtiahla ochranka a polícia.