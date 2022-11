Klimatickí aktivisti sa neúspešne pokúsili prilepiť k Munchovmu obrazu

Oslo 11. novembra (TASR) - Klimatickí aktivisti sa v piatok v Osle pokúsili prilepiť k slávnemu obrazu Výkrik od nórskeho maliara Edvarda Muncha, aby tak protestovali proti ťažbe ropy. K poškodeniu diela však nedošlo, keďže na mieste včas zasiahli strážcovia galérie. Oznámila to tamojšia polícia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Polícia v Oslo na Twitteri uviedla, že jej príslušníci dorazili do Národného múzea po hlásení zo strany tamojšej stráže, ktorá zadržala troch ľudí.



Dvaja z aktivistov sa podľa polície snažili k obrazu prilepiť, zatiaľ čo tretí ich čin nakrúcal. Aktivisti podľa polície "neboli úspešní", na ochrannom skle obrazu však po ich čine zostali "stopy lepidla". Samotné dielo ale nepoškodili.



Agentúra AP uvádza, že z miestnosti, v ktorej je tento najslávnejší Munchov obraz vystavený, vykázali návštevníkov a uzavreli ju pre verejnosť. Zvyšok galérie však zostal otvorený.



K činu sa prihlásili aktivisti z nórskej skupiny Stopp oljeletinga (Stop prieskumu ložísk ropy). Uviedli, že ich cieľom bolo "vytrhnúť ľudí za apatie", aby následne bolo možné viesť potrebný dialóg. Radi by pritom dosiahli, aby nórske úrady prestali s prieskumom možných ložísk ropy. AFP pripomína, že Nórsko je najväčším ropným producentom v západnej Európe.



Piatkový protest bol dosiaľ poslednou takouto akciou klimatických aktivistov, ktorí sa v posledných týždňoch obdobným spôsobom zameriavajú na umelecké diela v rôznych európskych mestách, aby tak protestovali proti nedostatočnému boju úradov s klimatickými zmenami.



Riaditelia takmer stovky múzeí a galérií na celom svete vydali vo štvrtok spoločné vyhlásenie, v ktorom takéto činy aktivistov odsúdili. Varovali pritom, že aktivisti veľmi podceňujú škody, ktoré by na dielach svojim konaním mohli napáchať.