Klimatickí aktivisti sa v Sydney prilepili k Picassovmu obrazu

Melbourne 9.októbra (TARS) - Austrálski klimatickí aktivisti sa v nedeľu prilepili k obrazu Pabla Picassa "Masaker v Kórei". TASR informuje podľa agentúry AFP.



Aktivisti organizácie Extinction Rebellion si prilepili dlane na okraj priehľadného krytu, ktorý v Národnej galérii štátu Viktória v Melbourne chránil obraz. Boli v čiernych tričkách so symbolom presýpacích hodín v kruhu a mali transparent so sloganom "Klimatický chaos = vojna + hladomor". Protest zorganizovali v posledný deň výstavy "Picassovo storočie".



"Ruky demonštrantov boli bezpečne odlepené z krytu bez poškodenia diela," uviedol hovorca galérie. Polícia ich potom vypočula a až do ďalšieho vyšetrovania prepustil.



Dielo Pabla Picassa z roku 1951 "ukazuje hrôzy vojny", uviedla na sociálnej sieti organizácia Extinction Rebellion. "Rozpad klímy bude znamenať nárast konfliktov na celom svete. Teraz je čas, aby sa každý a všetky inštitúcie postavili za čin!" povedala skupina.