Klimatickí aktivisti útočili na Degasovu socha vo Washingtone

Washington 28. apríla (TASR) — Najnovším terčom útoku klimatických aktivistov sa vo štvrtok stala socha francúzskeho umelca Edgara Degasa, ktorá je vystavená v Národnej galérii vo Washingtone. Dielo z vosku je chránené vitrínou z plexiskla, na ktorú dvojica aktivistov rukami naniesla pruhy červenej a čiernej farby. Informoval o tom denník Washington Post s tým, že ide o jednu z prvých akcií tohto druhu v Severnej Amerike.



Národná galéria v americkom hlavnom meste má jednu z najlepších umeleckých zbierok na svete. Jedným z exponátov je aj originál voskovej sochy s názvom Malá štrnásťročná tanečnica (Little Dancer Aged Fourteen), ktorú Edgar Degas začal tvoriť v roku 1879 a dokončil o dva roky neskôr.



Galéria vo svojom vyhlásení, poskytnutom aj agentúre AFP, uviedla, že po akcii aktivistov bolo táto socha dočasne odinštalovaná z výstavných priestorov, aby sa "posúdilo jej možné poškodenie".



"Kategoricky odsudzujeme tento fyzický útok na jedno z našich umeleckých diel," uviedla galéria vo svojom vyhlásení. Dodala, že do prípadu je zapojený i Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).



K zodpovednosti za protestnú akciu v Národnej galérii sa prihlásilo doteraz neznáme zoskupenie Declare Emergency (Vyhláste stav núdze). Vo svojom vyhlásení, zverejnenom na sociálnych sieťach, uviedlo, že tento čin bol súčasťou série akcií, ktorých cieľom je, aby prezident USA Joe Biden vyhlásil stav klimatickej núdze a zastavil všetky projekty využívania fosílnych palív na federálnych a domorodých územiach.



AFP pripomenula, že protesty klimatických aktivistov, ktorí sa zamerali na vystavené umelecké diela, sa zintenzívnili na jeseň minulého roku, a to najmä v Európe. Cieľom aktivistov je upozorniť na globálne otepľovanie a ovplyvniť verejnú mienku.



Napríklad v Madride sa ekologickí aktivisti z hnutia Futuro Vegetal prilepili k rámom dvoch obrazov Francisca Goyu v múzeu Prado, v Londýne hodili plechovky s paradajkovou polievkou na obraz Slnečnice od Vincenta van Gogha alebo zemiakovou kašou znečistili ochranné sklo na diele Clauda Moneta vystavené v nemeckom meste Postupim.



Dana R. Fisherová, profesorka sociológie na Marylandskej univerzite, ktorá sa zaoberá protestmi a sociálnymi hnutiami, podľa denníka Washington Post poznamenala, že sufražetky v minulosti umelecké diela ničili, zatiaľ čo klimatickí aktivisti sa zameriavajú len ochranné vitríny, sklá alebo rámy diel, nie na artefakty samotné.



Podľa Fisherovej ide o zjavnú snahu o upútanie pozornosti širšej verejnosti. Z výskumov vyplýva, že tento typ radikálnej taktiky môže presvedčiť ľudí, ktorí si uvedomujú klimatické problémomy, aby viac podporovali umiernené názory, povedala Fisherová.