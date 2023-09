Klimatickí aktivisti už druhý deň po sebe zablokovali ulice v Berlíne

Berlín 19. septembra (TASR) - Členovia klimatickej skupiny Posledná generácia zablokovali v utorok, už druhý deň po sebe, premávku v niekoľkých častiach nemeckého hlavného mesta Berlín. Ide o novú vlnu časovo neobmedzených protestov, na ktorých aktivisti vyzývajú na ukončenie používania fosílnych palív. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



V utorok ráno bola premávka prerušená na desiatich rôznych miestach Berlína, spresnila polícia. Na vyriešenie blokád ulíc bolo vyslaných do 500 policajtov.



Polícia na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, vyzvala vodičov, aby zachovali pokoj a nezasahovali do situácie sami.



Aktivisti zo skupiny Posledná generácia (Letzte Generation) v pondelok oznámili, že po celej nemeckej metropole podnikli najmenej 23 protestov. Na niektorých miestach sa prilepili k povrchu cesty, uviedla polícia.



K požiadavkám skupiny zameranej na ochranu životného prostredia patrí spomínané ukončenie používania fosílnych palív do roku 2030. V súčasnosti vláda v Berlíne plánuje, že nemecká ekonomika sa stane klimaticky neutrálnou do roku 2045.