Klimatickí aktivisti uzavreli niekoľko kohútiky ropovodov v Nemecku

Berlín 27. apríla (TASR) - Klimatickí aktivisti v stredu uzavreli kohútiky ropovodov na piatich miestach v Nemecku. Vládu žiadajú, aby hľadala iné spôsoby zníženia závislosti Nemecka od ruských energonosičov, než sú vrty na ťažbu ropy a plynu v Severnom mori. V stredu to vyhlásila nemecká klimatická skupina Posledná generácia, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Sme v klimatickej pohotovosti! Nemecká vláda to nielenže ignoruje, ale plánuje to ešte zhoršiť. Chce ťažiť ropu v našom Severnom mori – to je šialenstvo, ktoré musíte zastaviť, pán (nemecký minister hospodárstva Robert) Habeck!" uviedol vo vyhlásení aktivista Edmund Schulz.



Dvojčlenné skupiny aktivistov vstúpili do núdzových staníc ropovodov, kde aktivovali uzatváracie ventily, ktoré umožňujú v prípade núdze bezpečne vypnúť tok ropy či plynu, uviedla Posledná generácia vo vyhlásení. Aktivisti ozdobili kohútiky ropovodov slnečnicami a niektorí sa k nemu prilepili alebo priviazali reťazami.



Protesty sa uskutočnili v blízkosti Berlína, Mníchova, Lipska, Greifswaldu a Koblenzu, povedala hovorkyňa nemeckej odnože tejto environmentálnej skupiny. Dodala, že protesty budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch, ak nemecká vláda nezastaví všetky projekty ropných vrtov.



Klimatickí aktivisti z nemeckej skupiny Posledná generácia o svojom zámere prerušiť dodávky plynu a ropy v Nemecku informovali minulý týždeň v otvorenom liste nemeckej spolkovej vláde.