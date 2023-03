Klimatickí aktivisti v Hamburgu zablokovali dopravu

Berlín 25. marca (TASR) - Klimatickí aktivisti z hnutia Posledná generácia v sobotu zablokovali dopravu na mostoch cez rieku Labe v prístavnom meste Hamburg na severe Nemecka. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Miestna polícia uviedla, že štyria ľudia sa ráno prilepili k vozovke rýchlotuhnúcim betónom. "Doprava je pozastavená," povedal hovorca polície.



Mosty cez rieku Labe sú v súčasnosti z dôvodu rekonštrukcie niektorých cestných komunikácii jedinou cestou, ako sa dostať do Hamburgu z juhu. Očakávané je teda značné narušenie dopravy, píše DPA.



V nemeckej metropole Berlín sa v sobotu koná demonštrácia spojená s koncertom na podporu nedeľného referenda, ktorého cieľom je urýchlenie prijatia opatrení proti klimatickej zmene v hlavnom meste. Podľa odhadov polície by sa na tomto protestnom zhromaždení malo zúčastniť zhruba 35.000 ľudí.



Obyvatelia Berlína budú môcť v nedeľnom referende rozhodnúť, či sa má nemecká metropola stať klimaticky neutrálnou do roku 2030 namiesto 2045, ako je plánované, vysvetľuje DPA.