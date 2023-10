Klimatickí aktivisti v Londýne narušili muzikál Bedári

Londýn 5. októbra (TASR) - Klimatickí aktivisti v stredu večer vtrhli do divadla v britskej metropole Londýn a narušili muzikál Bedári. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Skupina Just Stop Oil vo vyhlásení uviedla, že demonštranti vnikli na javisko divadla Sondheim Theatre vo štvrti West End krátko pred 21.00 h (22.00 h SELČ). Následne rozvinuli oranžové transparenty s nápismi ako "Just Stop Oil" a "Šou nesmie pokračovať".



Demonštranti sa potom pripútali k javisku pomocou zámkov na bicykle, ktoré sa personálu divadla nepodarilo odstrániť. Diváci aktivistov vypískali a predstavenie už nepokračovalo.



Londýnska Metropolitná polícia uviedla, že v divadle zadržala päť ľudí.