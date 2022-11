Klimatickí aktivisti vo Viedni poliali tekutinou obraz Gustava Klimta

Viedeň 15. novembra (TASR) - Klimatickí aktivisti v utorok poliali čiernou tekutinou obraz Smrť a Život rakúskeho maliara Gustava Klimta v múzeu Lepoldovcov vo Viedni. Pre agentúru AFP to povedal hovorca múzea Klaus Pokorny, informuje TASR.



K činu sa na sociálnej sieti Twitter prihlásila nemecká klimatická skupina Posledná generácia. Na Twitteri zverejnila aj zábery, na ktorých dvaja muži lejú čiernu olejovitú tekutinu na svetoznámu Klimtovu maľbu. Krátko na to ich zadržal zamestnanec múzea.



"Zastavte fosílne ničenie. Smerujeme do klimatického pekla," kričal jeden z aktivistov.



Podľa Pokorneho teraz reštaurátori zisťujú, či sa obraz chránený sklom nepoškodil.



Vstup do viedenského múzea Leopoldovcov bol v utorok bezplatný v rámci sponzoringu rakúskeho ropného a plynárenského koncernu OMV.



Agentúra AFP pripomína, že podobné incidenty sa v uplynulom období odohrali už vo viacerých európskych múzeách. Terčom aktivistov boli aj slávne diela maliarov Leonarda da Vinciho, Vincenta van Gogha, Clauda Moneta, Vermeera či Francisca Goyu v prestížnych galériách.



Minulý týždeň preto desiatky popredných svetových múzeí vydalo spoločné vyhlásenie, v ktorom uvádzajú, že klimatickí aktivisti pri útokoch na obrazy "vážne podceňujú" škody, ktoré by svojimi činmi mohli spôsobiť.