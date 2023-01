Klimatickí aktivisti vtrhli do úradu nemeckého vicekancelára Habecka

Berlín 12. januára (TASR) — Klimatickí aktivisti z hnutia Ende Gelände vo štvrtok vtrhli do regionálnej kancelárie nemeckého vicekancelára Roberta Habecka v meste Flensburg. Politika strany Zelených, ktorý je ministrom hospodárstva, obvinili zo zrady. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Sme solidárni so všetkými ľudí, ktorí bránia Lützerath!", uviedli aktivisti na sociálnej sieti Twitter. "Robert Habeck je do veľkej miery zodpovedný za násilné odtiahnutie (aktivistov) z Lützerathu," uviedli v tvíte predstavitelia hnutia Ende Gelände, ktoré od roku 2015 organizuje protestné akcie proti hnedouhoľnému priemyslu v Nemecku. "Zelení opäť raz zradili svoje vlastné ideály," dodali.



Nemecká polícia začala v stredu ráno s vysťahovaním okolo 200 klimatických aktivistov z obce Lützerath v spolkovej krajine v Porýnie-Falcko, ktorú obsadili s cieľom zabrániť rozšíreniu neďalekej uhoľnej bane Garzweiler. Pokračovala v tom aj vo štvrtok, keď bagre pri vstupe do tejto obce začali vykonávať demolačné práce.



Niektorí aktivisti si v snahe vyhnúť sa evakuácii postavili provizórne konštrukcie v korunách stromov, iní vyliezli na strechy opustených budov. Hovorca polície v neďalekom meste Aachen uviedol, že niektorí demonštranti hádzali na policajtov zábavnú pyrotechniku. Polícia tiež preveruje správy o údajnom tunelovom systéme pod dedinou.



Na demonštrácii by sa k tamojším aktivistom mala počas víkendu pridať aj švédska ekologická aktivistka Greta Thunbergová.



Denník Die Welt píše, že v noci na štvrtok sa terčom podobných útokov stali aj kancelárie poslancov Zelených a pobočky strany v Aachene a Lipsku, kde páchatelia počmárali fasády a rozbili okná. Asi 30 aktivistov okrem toho obsadilo centrálu Zelených v meste Düsseldorf v Severnom Porýní-Vestfálsku.



Baňu Garzweiler, kde sa ťaží hnedé uhlie spaľované v neďalekých elektrárňach, majú podľa dohody, ktorú vlani uzavreli vláda spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetická spoločnosť RWE, zatvoriť do roku 2030.



Spoločnosť RWE obhajuje svoje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že je to potrebné na zaistenie energetickej bezpečnosti Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska po jeho invázii na Ukrajinu.



Environmentálne skupiny však spomínanú dohodu odsúdili. Upozorňujú, že sa tým uvoľní obrovské množstvo skleníkových plynov a Nemecko tak nebude môcť splniť svoje záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.