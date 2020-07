Aktivisti vyzvali EÚ, aby zastavila investovanie do fosílnych palív

Brusel 16. júla (TASR) - Viacerí klimatickí aktivisti vrátene Grety Thunbergovej sa vo štvrtkovom otvorenom liste obrátili na Európsku úniu s požiadavkou zastavenia všetkých investícií do fosílnych palív. Environmentálni aktivisti zároveň žiadajú, aby Medzinárodný súdny dvor uznal takzvanú "ekocídu" za trestný čin, píše agentúra DPA.



Mladé klimatické aktivistky a členky študentského environmentálneho hnutia Fridays for Future - Švédka Greta Thunbergová a Nemka Luisa Neubauerová - krátko pred summitom venovanom plánu obnovy v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyzvali EÚ, aby prijala jasné opatrenia v boji proti hroziacej klimatickej katastrofe.



Je potrebné prijať opatrenia v oblasti klímy, ktoré zabezpečia ochranu pracovníkov a najzraniteľnejších skupín spoločnosti a zároveň zmenšia všetky formy hospodárskej, rasovej a rodovej nerovnosti, píše sa v liste. Klimatickú a environmentálnu krízu je podľa autorov listu nevyhnutné posudzovať ako núdzový stav.



Členské štáty EÚ sa v parížskej klimatickej dohode z roku 2015 zaviazali k vedúcej úlohe pri ochrane klímy, pripomenuli aktivisti s tým, že sľuby je potrebné aj dodržať.



Cieľom tejto dohody je obmedziť emisie skleníkových plynov po roku 2020 a udržať tak globálne otepľovanie pod dvoma stupňami Celzia, ideálne na hranici 1,5 stupňa. Aby sa to podarilo, sú podľa aktivistov rozhodujúce nasledujúce mesiace a roky.



Otvorený list adresovaný Európskej únii podpísali aj významní klimatickí vedci či prominentné osobnosti, ako napríklad hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio či nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová.



Pojmom "ekocída" sa označuje ľudská činnosť spôsobujúca rozsiahle škody či ničenie ekosystémov a poškodzovanie zdravia a dobrých životných podmienok jednotlivých živočíšnych druhov vrátane ľudí.