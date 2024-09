Klimatickí aktivisti zablokovali diaľnicu smerujúcu do Haagu

Haag 14. septembra (TASR) - Klimatickí aktivisti z organizácie Extinction Rebellion v sobotu zablokovali diaľnicu smerujúcu do mesta Haag, v ktorom sídli holandská vláda. Ide o ďalšiu zo série demonštrácií proti vládnym dotáciám na fosílne palivá. TASR informuje podľa agentúry Reuters a portálu NL Times.



Približne 500 aktivistov sa okolo poludnia vydalo na diaľnicu, ktorá vedie do centra Haagu. Demonštranti vopred oznámili, že sobotňajší protest bude najrozsiahlejšou demonštráciou akú doteraz usporiadali.



Klimatickí aktivisti protestovali v sprievode bubnov, pričom niesli transparenty so sloganmi "konajte ihneď", "zastavte dotácie na fosílne palivá" alebo "problémom je ekonomický rast". Reuters píše, že niektorí z protestujúcich si priniesli aj kempingové stoličky, na vozovke si postavili stany a plánujú tam prenocovať.



V minuloročnej správe holandskej vlády sa uvádza, že priemyselné podniky dostávajú viac ako 39 miliárd eur ročne vo forme dotácií na fosílne palivá, väčšinou v podobe daňových úľav. Skupina Extinction Rebellion prisľúbila, že v protestoch bude pokračovať kým vláda dotácie nezruší.



Za uplynulý rok sa na rovnakom úseku diaľnice A12, vedúcej z Haagu do nemeckého Zevenaaru, uskutočnilo viacero protestov, ktoré organizovala táto skupina. Úrady v minulosti po niekoľkých hodinách protestujúcich odviedli a zadržali tých, ktorí ignorovali príkazy na odchod.



Reuters však pripomína, že väčšina holandských policajtov počas sobotňajšieho protestu štrajkovala pre pokračujúce spory súvisiace s vekom odchodu do dôchodku. Extinction Rebellion na margo neprítomnosti polície uviedla, že "rozhodnutie nedohliadať na blokádu diaľnice A12 dokazuje, že aj oni si uvedomujú to, že obvyklé rozsiahle nasadenie polície je neprimerané a zbytočné".



Mesto Haag vo vyhlásení uviedlo, že blokovanie diaľnice je zakázané a protestujúci by sa mali presunúť na neďaleké pole.