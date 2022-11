Klimatickí aktivisti zablokovali dopravu na londýnskom obchvate

Londýn 7. novembra (TASR) - Britskí klimatickí aktivisti, bojujúci proti používaniu fosílnych palív, zablokovali počas pondelňajšej rannej dopravnej špičky cestný obchvat Londýna. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Členovia skupiny s názvom Just Stop Oil (jednoducho prestaňte používať ropu) nedávno na seba upozornili protestnými akciami, v rámci ktorých potreli koláčom voskovú figurínu britského kráľa Karola III. a vyliali rajčinovú polievku na obraz Slnečnice Vincenta van Gogha.



V pondelok ráno aktivisti z Just Stop Oil na minimálne šiestich miestach zablokovali premávku na diaľnici M25, ktorá slúži ako obchvat britskej metropoly Londýn. Ide o jednu z najdôležitejších a najrušnejších ciest v celom Spojenom kráľovstve.



Protestujúci sa vyškriabali na nosné konštrukcie vedúce ponad cestu, čím donútili policajtov zastaviť dopravu. O svojom plánovanom proteste pritom vopred, ešte v nedeľu večer, upovedomili políciu, ktorá následne vykonala sériu preventívnych zatknutí.



Londýnsky Scotland Yard podľa vlastného vyjadrenia už v nedeľu večer spustil "rozsiahlu preventívnu policajnú operáciu" zameranú voči osobám, ktoré by mohli spôsobiť vážne narušenie verejného poriadku. Vo väzbe skončilo najmenej sedem ľudí.



Aktivisti z hnutia Just Stop Oil tento rok už niekoľkokrát zablokovali dôležité cesty a objekty v oblasti Londýna. Britská vláda už pracuje na návrhu zákona, ktorý by uľahčil zásahy voči účastníkom takýchto protestných akcií.



Najnovšia blokáda sa uskutočnila v čase, keď Egypte prebieha dôležitý klimatický summit OSN – COP27. Stúpenci Just Stop Oil sú presvedčení, že majú právo organizovať podobné protestné akcie, aby upozornili na to, že klimatická kríza ohrozuje samotnú existenciu ľudstva.