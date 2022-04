Klimatickí aktivisti v Británia zablokovali ropné terminály

Londýn 1. apríla (TASR) - Stovky klimatických aktivistov v piatok zablokovali desať ropných terminálov blízko Londýna, Birminghamu a Southamptonu. Niektorí protestujúci dokonca vyliezli na ropné tankery. TASR správu prevzala od agentúry Reuters a denníka The Guardian.



Protest zorganizovalo hnutie Extinction Rebellion, ktoré sa snaží presadiť klimatické požiadavky prostredníctvom občianskej neposlušnosti, a skupina Just Stop Oil, lobujúca za zastavenie ťažby fosílnych palív.



Polícia vyšetruje aj ďalšie tri incidenty, ktoré sa odohrali v grófstve Essex východne od Londýna, pričom zadržala šesť osôb. Aktivisti tam o 04.00 h miestneho času začali blokovať ropné terminály v mestách Purfleet a Grays, ktoré patria k najväčším v krajine.



Britská vláda plánuje na budúci týždeň predstaviť novú energetickú stratégiu, ktorá má zvýšiť podiel domácich zdrojov a ochrániť tak krajinu pred nárastom cien spôsobeným ruskou inváziou na Ukrajinu.



Klimatickí aktivisti narušili 17. marca aj futbalový zápas anglickej Premier League medzi Evertonom a Newcastlom. Na začiatku druhého polčasu vnikli na hraciu plochu, pričom jeden z nich sa pripútal k tyčke bránky sťahovacou páskou. Organizátori museli na jeho vyslobodenie použiť kliešte. K incidentu sa prihlásila oficiálnou tlačovou správou skupina Just Stop Oil.