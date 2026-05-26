Klimatickí aktivisti žalujú Švédsko pre zásahy proti protestom
Žaloba obsahuje viaceré príklady a svedectvá o porušeniach práv demonštrantov zo strany Švédska.
Autor TASR
Štokholm 26. mája (TASR) - Skupina 46 klimatických aktivistov zo Švédska, Nórska a Nemecka podala v utorok v Štokholme žalobu na švédsky štát. Podľa agentúry AFP chcú takto poukázať na systematickú právnu perzekúciu účastníkov pokojných klimatických protestov. Argumentujú, že v demokratickej spoločnosti je takýto postup neprijateľný. Prípad je medializovaný ako kauza Rosamalet, čo je odkaz na americkú aktivistku za občianske práva Rosa Parksovú.
Žalujúca skupina tvrdí, že švédska polícia, prokuratúra a súdy v rokoch 2020 až 2026 vyšetrovali, stíhali a vo väčšine prípadov aj odsúdili až 388 klimatických aktivistov za 26 rôznych trestných činov vrátane neposlušnosti, neoprávneného vniknutia a sabotáže.
Žaloba obsahuje viaceré príklady a svedectvá o porušeniach práv demonštrantov zo strany Švédska. Spomenuté sú napríklad väzenské tresty, dlhé a svojvoľné zadržiavanie, použitie násilia, vyhrážky, výzvy na samovraždu či súdom nepovolené domové prehliadky. Aktivisti sa žalobou domáhajú odškodnenia a uvádzajú, že k nej môžu pribudnúť ďalšie osoby. Žaloba sa opiera o švédsku ústavu, Európsky dohovor o ľudských právach a ďalšie medzinárodné dokumenty.
Aktivisti zároveň pripomenuli, že Švédsko – vlasť známej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej a miesto, kde sa zrodilo celosvetové mládežnícke klimatické hnutie Piatky pre klímu (Fridays for Future) – už bolo kritizované ľudskoprávnymi organizáciami aj osobitným spravodajcom OSN, pre podmienky v akých v krajine pôsobia ochrancovia práv.
