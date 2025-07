Klimatickí aktivisti žiadali prepustenie členky zadržanej v Maďarsku

Kiel 15. júla (TASR) - Klimatickí aktivisti vyliezli v utorok na lešenie pri krajinskom parlamente v severonemeckom meste Kiel, ktoré je metropolou spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko, a žiadali prepustenie nemeckej občianky Maje T. zadržiavanej v Maďarsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Aktivisti, ktorí sa identifikovali ako členovia kielskej skupiny Turbo Climate Combat Group, rozvinuli na lešení transparent s nápisom „Prepustite Maju“. Videozáznam z akcie následne zverejnili na účte tejto skupiny na platforme Instagram - je na ňom vidieť, ako viacero osôb v rúškach na lešení skanduje uvedené heslo.



Hovorca miestnej polície informoval, že špeciálna policajná jednotka z lešenia pred rokovacou sálou krajinského parlamentu Šlezvicka-Holštajnska odviedla šesť aktivistov. Ďalší dvaja zliezli z konštrukcie dobrovoľne. Odstránený bol aj transparent.



Všetkých osem aktivistov zadržala polícia pre neoprávnené vniknutie na cudzí pozemok.



Maja T., ktorá sa identifikuje ako nebinárna osoba, je v Budapešti súdená za údajné ublíženie na zdraví počas protestov proti pravicovým extrémistom vo februári 2023. Ak by ju z neho usvedčili, hrozilo by jej až 24-ročné väzenie. V pondelok Maja T. po viac ako piatich týždňoch ukončila protestnú hladovku, ktorej cieľom bolo dosiahnuť zlepšenie svojich podmienok vo väzení a repatriáciu do Nemecka.



Zmienená skupina aktivistov v Kieli je na zozname miestnych tajných služieb uvádzaná ako „hlavný ľavicový extrémistický aktér v klimatickom hnutí“.