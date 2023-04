Klimatickí aktivisti zorganizovali pomalý pochod cez Berlín

Berlín 22. apríl (TASR) - Nemeckí klimatickí aktivisti z environmentálneho zoskupenia Posledná generácia (Last Generation) zorganizovali v piatok v Berlíne neobvyklý protestný pochod, pričom v častiach metropoly spôsobili dopravné zápchy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Stovky aktivistov sa zhromaždili na jednej z hlavných ciest na východe Berlína a odtiaľ veľmi pomaly pochodovali do centra mesta, pričom si cestou spievali. Polícia sa ich najskôr snažila prinútiť z cesty odísť, neskôr však povolila, aby pochod pokračoval po stanovenej trase. Aktivisti z tohto zoskupenia už začiatkom týždňa informovali, že v nasledujúcich dňoch zintenzívnia svoje protesty a pokúsia sa "pokojným spôsobom" ochromiť život v Berlíne.



Posledná generácia žiada, aby bola vytvorená rada, ktorá vypracuje opatrenia vedúce k tomu, že Nemecko bude môcť do roku 2030 ukončiť používanie fosílnych palív, akými sú ropa, uhlie či plyn. Vedci aj politici sú však skeptickí ohľadom toho, či je tento cieľ možné presadiť tak rýchlo. Aktivisti chcú, aby Berlín prijal aj krátkodobé opatrenia, ktoré znížia emisie v doprave, ako napríklad obmedzenie rýchlosti na diaľniciach na 100 kilometrov za hodinu.



Nemecký minister dopravy Volker Wissing myšlienku obmedzenia rýchlosti odmieta, s aktivistami sa však podľa slov svojho hovorcu plánuje stretnúť 2. mája. Zoskupenie Posledná generácia pritom v minulosti ostro kritizoval pre jeho protestné blokády ciest.



Aktivisti z Poslednej generácie vlani opakovane blokovali nemecké cesty v snahe vyvinúť tlak na vládu, aby prijala ráznejšie opatrenia proti zmene klímy. Viackrát sa k cestám priamo prilepili, čím rozhnevali niektorých vodičov a vyslúžili si tiež kritiku zo strany konzervatívnych politikov, ktorí ich obviňovali z extrémizmu.



Polícia v piatok v tejto súvislosti berlínskych motoristov nabádala, aby voči demonštrantom nijako nezasahovali. Pri niekoľkých predchádzajúcich protestoch sa totiž stalo, že rozhnevaní vodiči sa z ciest pokúšali odťahovať prilepených aktivistov. "Monopol na používanie sily má v takýchto situáciách prirodzene (len) štát a polícia," zdôraznil v piatok hovorca ministerstva vnútra.