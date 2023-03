Klimatickú iniciatívu Vanuatu podporilo viac ako 100 krajín sveta

Port Vila 2. marca (TASR) - Viac ako sto krajín sveta podporilo plán tichomorského ostrovného štátu Vanuatu na ochranu klímy. Podľa tohto plánu by mal medzinárodný súd definovať, akú právnu zodpovednosť majú krajiny za meniacu sa klímu a jej dôsledky.



Ako vo štvrtok informovala agentúra AFP, iniciatívu Vanuatu podporilo zatiaľ 105 krajín, ktoré na tohtoročnom Valnom zhromaždení OSN spoločne navrhnú rezolúciu s príslušnou požiadavkou.



K iniciatíve sa pripojili Kanada, Austrália a Spojené kráľovstvo, ako aj tichomorské štáty ako Kiribati a Marshallove ostrovy, ktoré sú tiež ohrozené zvyšovaním hladiny morí.



Čína ani Spojené štáty, ktoré sú považované za najväčších producentov oxidu uhličitého na svete - sa však k iniciatíve nepridali.



Nepodporili ju ani väčšie rozvojové krajiny ako Indonézia a India, ktoré sú závislé od využívania uhlia.



Stanovisko Medzinárodného súdneho dvora (ICJ) by síce nebolo právne záväzné, ale pomohlo by vytvoriť právny precedens, dodala AFP.



Vanuatu v stredu zasiahol cyklón Judy, ktorý v dôsledku prívalových dažďov a prudkého vetra vyvracal stromy, strhával strechy z budov a zaplavoval cesty.



Súostrovie s 320.000 obyvateľmi ohrozuje druhá tropická búrka v priebehu niekoľkých dní - v piatok sa v blízkosti Vanuatu očakáva prechod cyklónu Kelvin.