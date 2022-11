Egypt predstavil návrh záverečnej dohody COP27. Nerieši všetky otázky

Šarm aš-Šajch 19. novembra (TASR) - Egyptské predsedníctvo Klimatického summitu OSN (COP27) zverejnilo v sobotu najnovší návrh záverečnej dohody summitu, v rámci ktorej sa uvádza, že bude založený špeciálny fond pre chudobnejšie krajiny, ťažko zasiahnuté dôsledkami otepľovania Zeme. V návrhu však nie sú vyriešené všetky rozhodnutia týkajúce sa jeho založenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AP.



Spomínaný fond má pomôcť chudobnejším krajinám vysporiadať sa s následkami klimatickej krízy. Návrh dohody, v ktorej sa s jeho založením súhlasí, musí teraz schváliť takmer 200 krajín zúčastňujúcich sa na summite v Egypte. Tento dokument tvorí celkovú politickú dohodu uzatvorenú na summite COP27 a vyjednávači jednotlivých delegácií budú jej text v nasledujúcich hodinách študovať.



V návrhu záverečnej dohody však chýba bod, ktorý by zaväzoval veľké rozvíjajúce sa ekonomiky akou je napríklad Čína, aby do fondu prispievali. Práve toto však bola kľúčová požiadavka Európskej únie a Spojených štátov, poukazuje AP.



Podľa agentúry Reuters bolo tak v časti, v ktorej sa píše o financovaní fondu, ponechané miesto, kde bude možné neskôr po dosiahnutí dohody dopísať potrebné informácie. Niektoré najkontroverznejšie rozhodnutia týkajúce sa fondu sa tak posunú do roku 2023.



Výzva rozvojových krajín na založenie spomínaného fondu pritom dominovala v posledných dvoch týždňoch rokovaniam na summite a práve pre nezrovnalosti ohľadom vytvorenia tohto fondu bol tento summit, ktorý mal pôvodne trvať do piatku, predĺžený do soboty.



Podľa Európskej únie nebol návrh konečnej dohody summitu dostatočne ambiciózny v oblasti znižovania emisií uhlíka. V snahe vyriešiť tento problém, v rámci ktorého odborníci tvrdia, že súčasné klimatické ciele nie sú dostatočné na odvrátenie zničujúcej zmeny klímy, sa v novo predstavenom návrhu vyžaduje od krajín, ktoré tak ešte neurobili, aby do konca roka 2023 predstavili nové emisné ciele do roku 2030.